Верующие сожгли чучело константинопольского патриарха Варфоломея в центре Киева
Причиной их недовольства стали его осенние заявления.
В центре Киева на Софийской площади прошла акция протеста верующих, которые сожгли чучело константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает телеканал Newsone.
В Израиле нашли дом, по всем признакам похожий на жилище Иисуса ХристаБританский профессор доказал, что описанный в Библии город Назарет действительно существовал в I веке, и нашёл бедное жилище, над которым несколько веков спустя построили церковь.
— Украинцы выразили недовольство высказываниями патриарха, который ещё в конце октября заявил, что не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и "временно терпит" его, — говорится в публикации.
Напомним, в начале 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом.
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