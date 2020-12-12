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Верующие сожгли чучело константинопольского патриарха Варфоломея в центре Киева

Причиной их недовольства стали его осенние заявления.

12 декабря 2020, 00:39

В центре Киева на Софийской площади прошла акция протеста верующих, которые сожгли чучело константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает телеканал Newsone.

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Британский профессор доказал, что описанный в Библии город Назарет действительно существовал в I веке, и нашёл бедное жилище, над которым несколько веков спустя построили церковь.

Украинцы выразили недовольство высказываниями патриарха, который ещё в конце октября заявил, что не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и "временно терпит" его, — говорится в публикации.

Напомним, в начале 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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