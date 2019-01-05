Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской "новой церкви"

Документ был подписан на церемонии в Стамбуле при личном присутствии президента Незалежной Петра Порошенко.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о независимости "новой церкви" на Украине. Трансляцию церемонии в прямом эфире вели почти все украинские телеканалы.

Перед церемонией подписания в Стамбуле состоялся молебен, в котором принял участие глава украинской религиозной структуры, получившей название "новая церковь", Епифаний. Кроме того, на службе присутствовали президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак и другие представители украинского политического истеблишмента.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ.

Сейчас, как уже сообщал Лайф, Украинская православная церковь всячески притесняется властными структурами Незалежной: иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски под сомнительными предлогами.