Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской "новой церкви"

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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской "новой церкви"

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Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. 

Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Документ был подписан на церемонии в Стамбуле при личном присутствии президента Незалежной Петра Порошенко.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о независимости "новой церкви" на Украине. Трансляцию церемонии в прямом эфире вели почти все украинские телеканалы.

Перед церемонией подписания в Стамбуле состоялся молебен, в котором принял участие глава украинской религиозной структуры, получившей название "новая церковь", Епифаний. Кроме того, на службе присутствовали президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак и другие представители украинского политического истеблишмента.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ.

Сейчас, как уже сообщал Лайф, Украинская православная церковь всячески притесняется властными структурами Незалежной: иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски под сомнительными предлогами.

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