"Раскольническая". В БПЦ прокомментировали создание "новой церкви" на Украине

Представители Белорусской православной церкви прокомментировали состоявшийся в Киеве "объединительный собор", пишет РИА "Новости". Они заявили, что не считают возможными полноценные контакты с новой "автокефальной" церковью на Украине.

— Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической. О каких контактах с ней может идти речь? — сказал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

По его словам, общение с этой религиозной организацией можно наладить лишь "в общегражданской перспективе". При этом он выразил надежду, что отношения станут добрососедскими.

Кроме того, протоиерей напомнил, что президент Украины Пётр Порошенко пообещал не преследовать представителей канонической православной церкви.

— Главное — чтобы это были не просто пустые обещания, — сказал священнослужитель.

Как ранее сообщал Лайф, в Киеве 15 декабря 2018 года прошёл собор, посвящённый созданию на Украине новой "независимой" церкви.