Порошенко запланировал на январь поездку в Константинополь вместе с Епифанием

Президент Незалежной рассчитывает получить от константинопольского патриарха томос об автокефалии.

Украинский лидер Пётр Порошенко собирается поехать в Стамбул в январе следующего года вместе с главой "новой церкви" Епифанием. Об этом президент Незалежной заявил со сцены на Софийской площади.

— Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос, — сказал Порошенко.

Напомним, сегодня в украинской столице состоялся так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. На нём был избран глава неканонической религиозной структуры, о создании которой заявил президент Незалежной Пётр Порошенко.