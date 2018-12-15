Порошенко запланировал на январь поездку в Константинополь вместе с Епифанием

Украинский лидер Пётр Порошенко собирается поехать в Стамбул в январе следующего года вместе с главой "новой церкви" Епифанием. Об этом президент Незалежной заявил со сцены на Софийской площади.
— Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос, — сказал Порошенко.
Напомним, сегодня в украинской столице состоялся так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. На нём был избран глава неканонической религиозной структуры, о создании которой заявил президент Незалежной Пётр Порошенко.
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