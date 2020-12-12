Эксперт назвала продукты, отказ от которых поможет сэкономить на новогоднем столе

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, от каких продуктов следует отказаться всем тем, кто желает сэкономить на новогоднем столе.

По её словам, одним из важнейших правил в борьбе за экономию является отказ от спонтанных покупок. Перед походом в магазин стоит составить список самых необходимых товаров. Уже в супермаркете лучше отказаться от нарезанных и фасованных продуктов — колбасы, сыра, рыбы, так как стоят они зачастую дороже, но хранятся меньше.

Поможет потратить значительно меньше и отказ от готовых салатов. Из-за ажиотажа и повышенного спроса продавцы нередко добавляют в них продукты с низким сроком годности. Также не стоит приобретать торты и пирожные, ведь во время новогоднего застолья дело может просто не дойти до чаепития.

Сэкономить немалую сумму можно и благодаря покупкам заранее. В декабре продавцы нередко повышают цены на ряд товаров. В этой связи о покупке продуктов с длительным сроком годности можно позаботиться загодя. Любопытно, но в этом году эксперты замечают понижение цены на птицу. Исходя из этого, её можно использовать не только в оливье, но и для приготовления горячих блюд.

Желающим значительно снизить средний чек своего стола также не рекомендуется закупать продукты на послепраздничные дни. По словам Мясниковой, многие из них могут испортиться из-за срока годности, а при их покупке легко нарваться на значительно выросшие цены.