Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Житель Сургута пошёл под суд за публикацию видео с Гитлером для дипломной работы

Своей вины он не признал.

11 декабря 2020, 23:23
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

В Сургуте состоялся суд над местным жителем, который опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" два видеоролика с записанными речами Адольфа Гитлера. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

Житель Кемерова извинился перед ветеранами за фото Гитлера в "Бессмертном полку" — видео

Житель Кемерова извинился перед ветеранами за фото Гитлера в "Бессмертном полку" — видео

Он добавил, что сожалеет о содеянном, но вины не признал.

Демонстрация нацистской атрибутики не формирует у просматривающих лиц негативного отношения к идеологии нацизма, художественным или историческим фильмом не является, — говорится в сообщении.

Отмечается, что видеозаписи были выложены в публичный доступ, при этом на них также демонстрируется свастика. Что, в свою очередь, подпадает под действие статьи о пропаганде нацизма. Подсудимый не признал своей вины, по его словам, записи представляли "научный интерес" и потребовались ему для написания дипломной работы. Тем не менее суд назначил ему штраф в тысячу рублей.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве выставили на всеобщее обозрение фрагмент "черепа Гитлера".

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

Выбор редакции

Тайна нацистского черепа. Как останки Гитлера стали международной загадкой

вчера в 21:40

Верховный суд США отклонил иск Техаса о признании недействительными итогов президентских выборов

сегодня в 01:35

Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"

сегодня в 12:39

Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск

сегодня в 12:27

На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео

сегодня в 12:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1