Житель Сургута пошёл под суд за публикацию видео с Гитлером для дипломной работы
Своей вины он не признал.
Фото © Wikipedia
В Сургуте состоялся суд над местным жителем, который опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" два видеоролика с записанными речами Адольфа Гитлера. Об этом говорится в материалах на сайте суда.
Житель Кемерова извинился перед ветеранами за фото Гитлера в "Бессмертном полку" — видеоОн добавил, что сожалеет о содеянном, но вины не признал.
— Демонстрация нацистской атрибутики не формирует у просматривающих лиц негативного отношения к идеологии нацизма, художественным или историческим фильмом не является, — говорится в сообщении.
Отмечается, что видеозаписи были выложены в публичный доступ, при этом на них также демонстрируется свастика. Что, в свою очередь, подпадает под действие статьи о пропаганде нацизма. Подсудимый не признал своей вины, по его словам, записи представляли "научный интерес" и потребовались ему для написания дипломной работы. Тем не менее суд назначил ему штраф в тысячу рублей.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве выставили на всеобщее обозрение фрагмент "черепа Гитлера".
Выбор редакции
Тайна нацистского черепа. Как останки Гитлера стали международной загадкой
Верховный суд США отклонил иск Техаса о признании недействительными итогов президентских выборов
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0