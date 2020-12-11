Житель Сургута пошёл под суд за публикацию видео с Гитлером для дипломной работы

В Сургуте состоялся суд над местным жителем, который опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" два видеоролика с записанными речами Адольфа Гитлера. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

Житель Кемерова извинился перед ветеранами за фото Гитлера в "Бессмертном полку" — видео Он добавил, что сожалеет о содеянном, но вины не признал.

Отмечается, что видеозаписи были выложены в публичный доступ, при этом на них также демонстрируется свастика. Что, в свою очередь, подпадает под действие статьи о пропаганде нацизма. Подсудимый не признал своей вины, по его словам, записи представляли "научный интерес" и потребовались ему для написания дипломной работы. Тем не менее суд назначил ему штраф в тысячу рублей.