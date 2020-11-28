Археолог из британского Университета Рединга Кен Дарк обнаружил жилище, которое могло являться домом Иисуса Христа. Об этом пишет Daily Mail. В интервью изданию учёный заявил, что строитель этого дома очень хорошо разбирался в работе с камнем — так же, как Иосиф, человек, который, согласно Библии, вырастил Спасителя. В Новом Завете он упоминается как "тектон" — так в те времена называли ремесленников, умевших в том числе строить дома.

Жилой дом времён жизни Иисуса Христа, найденный в Назарете. Фото © Future US / LiveScience

Вот этот дом. Важное место для всех, кто исследует древний Назарет и просто им интересуется. На самом деле команда исследователей под руководством Дарка обнаружила его ещё в 2009 году. Учёный недавно издал книгу, в которой подробно описал многолетние исследования, проведённые здесь и в окрестностях.

Именно тогда, 11 лет назад, это впервые прогремело как сенсация: "Дом Иисуса!" Впоследствии добросовестные издания неоднократно пытались как можно понятнее всё это растолковать, но на всякий случай давайте ещё раз попытаемся восстановить картину.

Итак, это был жилой дом. Бедный, скромный. С каменными стенами и известняковым полом. Вы можете видеть дверной проём. Здесь две комнаты и внутренний дворик, там стояла ёмкость, в которую собирали дождевую воду. Ещё есть подземное помещение. Кен Дарк полагает, что его обустроили во время подготовки к восстанию против римского владычества, чтобы прятаться от легионеров.

Не совсем ясно, можно ли называть исследователя первооткрывателем этих руин. Будем считать, что он заново открыл их для нас, людей XXI века.

Дело в том, что само это место известно человечеству как минимум с IV столетия, когда византийский император Константин Великий провозгласил христианство государственной религией и его мать Елена отправилась по святым местам для их увековечения. Она и задокументировала, так сказать, грот Святого семейства — пещеру со сводчатым входом, где, по преданию, жили и растили будущего спасителя мира Мария и Иосиф. Здесь есть источник, из которого Богоматерь дважды в день набирала питьевую воду. Сюда и по сей день стекаются паломники. С 1969 года над гротом стоит католическая базилика Благовещения.

Грот Святого семейства. Фото © Godong / Universal Images Group via Getty Images

Однако у археологов были данные, что на территории священного грота есть что-то ещё, причём очень важное: в 1880-х годах местные монахини устроили здесь раскопки, а в середине 1930-х священник Генри Сенес описал, что именно они нашли. Это и заинтересовало Кена Дарка.

Учёный подчеркнул, что не приписывает жилищу статус именно дома Христа. Он может лишь достоверно сказать, что руины датируются I веком. Скажем так, это вполне мог бы быть дом, где вырос Иисус из Назарета.

Был ли этот дом тем, в котором вырос Иисус? Это невозможно сказать на основании археологических данных Кен Дарк Автор исследования

Надо сказать, эта находка уже сама по себе является победой христианства, потому что ранее наука сомневалась в самом факте существования Назарета в те времена, ибо ни в каких исторических источниках, кроме Библии, о нём не было упоминаний. Теперь мы можем сослаться на данные раскопок и сказать: да, был город Назарет в I веке, люди в нём жили вот так.

Из Евангелия мы знаем, что Мария и Иосиф вместе с младенцем Иисусом приехали в Назарет из Египта, где они скрывались от преследований царя Ирода. В городе у Иосифа было скромное жильё. Согласно священным книгам, в расположенной поблизости деревне Кане Иисус вместе с матерью и учениками пришёл на свадьбу друга. Вдруг во время застолья в доме закончилось вино. Дальнейшее знают все. В нескольких километрах от Назарета находится также гора Фавор, где произошло, согласно Библии, Преображение Господне.

Фото © Godong / Universal Images Group via Getty Images

Британский археолог изучил в этих местах всё что мог и в своей книге рассказал, что это был за город и кто там жил.

Согласно изложенному, он был несколько больше, чем до сих пор предполагалось, но всё равно не мегаполис. Маленький, но гордый. Сосуды здесь делали из известняка — по мнению автора исследования, не только из-за достаточного количества этого материала под рукой. Тут сыграли роль традиции и верования местных жителей. Кен Дарк пишет, что город упорно отстаивал иудейские постулаты и категорически отвергал влияние Рима. Известняк у иудеев считался чистым материалом, в отличие от глины, которой пользовались, к примеру, в соседнем Сепфорисе. Это пригород Назарета. По одной из версий, именно там родилась Богоматерь. Вероятно, это оспаривают не в последнюю очередь как раз потому, что городок был проримский. Археолог исследовал долину, расположенную между этими населёнными пунктами, и нашёл ещё некоторые различия в том, как их жители вели хозяйство. Например, как утверждается в книге, с той стороны, где находился Сепфорис, в древние времена использовали отходы человеческой жизнедеятельности в качестве удобрения. Со стороны Назарета такого не наблюдается, что представляется совершенно логичным — с точки зрения иудаизма, это немыслимо.

Умерших в Назарете хоронили тоже по-своему, а именно так, как похоронили самого Христа: устраивали гробницу в скале — "кохим" — и заваливали вход тяжёлым камнем. Римляне же предавали тело земле или сжигали на погребальном костре.

Как отмечает археолог, все эти подробности проливают свет на некоторые описанные в Библии эпизоды. Взять хотя бы хорошо известную историю: книжники и фарисеи выразили негодование по поводу того, что ученики Иисуса едят немытыми руками. Вы, конечно, помните, каков был ответ?

Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека Евангелие от Марка, глава 7, стих 15

Спустя много веков представляется довольно ясным, что в этих словах содержится призыв не отказаться от гигиены, а просто больше думать о внутренней чистоте. Однако в тот момент это поняли не все. Вообще, по мнению Дарка, то, что он узнал во время исследований, очень хорошо показывает, насколько непривычным было для жителей Назарета многое из учения Христа. Оно оказалось чем-то совершенно новым для людей с уже устоявшимися воззрениями. В Священном Писании достаточно рассказов о том, что далеко не все следовали идеям Иисуса. Есть даже упоминание о том, как его хотели сбросить с горы после проповеди в синагоге.

Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился Евангелие от Луки, глава 4, стихи 28–30

Надо сказать, эта гора имеет высоту чуть менее 400 метров и находится в паре километров от Назарета. Её так и называют с тех пор — гора Низвержения. Или даже гора Прыжка: многие верующие полагают, что Иисус Христос спрыгнул и остался невредим.