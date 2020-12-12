Военный эксперт объяснил, что делает Су-57 "реальной угрозой" для НАТО

Американский военный эксперт в статье для The National Interest назвал пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, благодаря которым он становится "реальной угрозой" для НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

Среди таковых он указывает аэродинамику российской машины, которая обеспечивает отменную манёвренность и боевые характеристики. При этом вторые дополняются ещё одной особенностью — огневой мощью, ведь истребитель может нести различные виды вооружения.

Ещё одним важным моментом автор статьи отмечает стоимость отечественного самолёта, которая за последние годы значительно снизилась, что, в свою очередь, позволило оптимизировать производство. При этом Су-57 может противодействовать "особо важным целям".

Помимо этого эксперт указывает на способность истребителя работать в паре с тяжёлым беспилотником С-70 "Охотник". По его словам, данный БПЛА и разрабатывался в качестве ведомого для Су-57, чтобы улучшить его боевые возможности.

Ранее Лайф сообщал, что российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим.