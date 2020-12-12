Военный эксперт объяснил, что делает Су-57 "реальной угрозой" для НАТО
По его словам, для этого есть как минимум несколько причин.
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Американский военный эксперт в статье для The National Interest назвал пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, благодаря которым он становится "реальной угрозой" для НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хватило трёх секунд. Полёт российского Су-57 впечатлил американских журналистовИх смутило то, что у самолёта не было фонаря кабины.
Среди таковых он указывает аэродинамику российской машины, которая обеспечивает отменную манёвренность и боевые характеристики. При этом вторые дополняются ещё одной особенностью — огневой мощью, ведь истребитель может нести различные виды вооружения.
Ещё одним важным моментом автор статьи отмечает стоимость отечественного самолёта, которая за последние годы значительно снизилась, что, в свою очередь, позволило оптимизировать производство. При этом Су-57 может противодействовать "особо важным целям".
Американские истребители F-35A решили замаскировать под российские Су-57Их будут использовать для имитации самолётов противника во время учений.
Помимо этого эксперт указывает на способность истребителя работать в паре с тяжёлым беспилотником С-70 "Охотник". По его словам, данный БПЛА и разрабатывался в качестве ведомого для Су-57, чтобы улучшить его боевые возможности.
Ранее Лайф сообщал, что российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим.
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