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Военный эксперт объяснил, что делает Су-57 "реальной угрозой" для НАТО

По его словам, для этого есть как минимум несколько причин.

12 декабря 2020, 06:31
<p>Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Американский военный эксперт в статье для The National Interest назвал пять особенностей российского истребителя пятого поколения Су-57, благодаря которым он становится "реальной угрозой" для НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Их смутило то, что у самолёта не было фонаря кабины.

Среди таковых он указывает аэродинамику российской машины, которая обеспечивает отменную манёвренность и боевые характеристики. При этом вторые дополняются ещё одной особенностью — огневой мощью, ведь истребитель может нести различные виды вооружения.

Ещё одним важным моментом автор статьи отмечает стоимость отечественного самолёта, которая за последние годы значительно снизилась, что, в свою очередь, позволило оптимизировать производство. При этом Су-57 может противодействовать "особо важным целям".

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Их будут использовать для имитации самолётов противника во время учений.

Помимо этого эксперт указывает на способность истребителя работать в паре с тяжёлым беспилотником С-70 "Охотник". По его словам, данный БПЛА и разрабатывался в качестве ведомого для Су-57, чтобы улучшить его боевые возможности.

Ранее Лайф сообщал, что российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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