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Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Гафта

Глава государства отметил, что это большая утрата для российской культуры.

12 декабря 2020, 09:29
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<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры, — сказал представитель Кремля.

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Актёр ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

Песков также добавил, что в ближайшее время Путин направит родным и близким актёра телеграмму с соболезнованиями.

Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.

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Актёр умер на 86-м году жизни.
Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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