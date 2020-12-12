Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Гафта
Глава государства отметил, что это большая утрата для российской культуры.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры, — сказал представитель Кремля.
"Продержался довольно долго". Вдова назвала причину смерти Валентина ГафтаАктёр ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
Песков также добавил, что в ближайшее время Путин направит родным и близким актёра телеграмму с соболезнованиями.
Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.
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