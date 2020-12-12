Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Гафта

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры, — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что в ближайшее время Путин направит родным и близким актёра телеграмму с соболезнованиями.

Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.