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СМИ: Власти США считают, что "Северный поток — 2" не будет функционировать

Вчера строительство трубопровода было возобновлено.

12 декабря 2020, 09:34
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/installation-of-pig-traps-at-the-construction-site-in-lubmin-796/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Газопровод "Северный поток — 2" никогда не будет функционировать в полной мере. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в американском правительстве сообщило DPA.

По словам собеседника агентства, если бы у оператора строительства действительно была возможность до конца реализовать проект, то он бы давно это сделал.

Наперекор Трампу. Палата представителей США одобрила проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Наперекор Трампу. Палата представителей США одобрила проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Его общий объём составляет более 740 миллиардов долларов.

Как сообщал Лайф, накануне в водах Германии было возобновлено строительство трубопровода. Работы по укладке труб ведёт специализированная баржа "Фортуна". Ей предстоит проложить 2,6 километра магистрали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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