СМИ: Власти США считают, что "Северный поток — 2" не будет функционировать
Вчера строительство трубопровода было возобновлено.
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Газопровод "Северный поток — 2" никогда не будет функционировать в полной мере. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в американском правительстве сообщило DPA.
По словам собеседника агентства, если бы у оператора строительства действительно была возможность до конца реализовать проект, то он бы давно это сделал.
Наперекор Трампу. Палата представителей США одобрила проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"Его общий объём составляет более 740 миллиардов долларов.
Как сообщал Лайф, накануне в водах Германии было возобновлено строительство трубопровода. Работы по укладке труб ведёт специализированная баржа "Фортуна". Ей предстоит проложить 2,6 километра магистрали.
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