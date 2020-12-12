СМИ: Власти США считают, что "Северный поток — 2" не будет функционировать

Газопровод "Северный поток — 2" никогда не будет функционировать в полной мере. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в американском правительстве сообщило DPA.

По словам собеседника агентства, если бы у оператора строительства действительно была возможность до конца реализовать проект, то он бы давно это сделал.

Как сообщал Лайф, накануне в водах Германии было возобновлено строительство трубопровода. Работы по укладке труб ведёт специализированная баржа "Фортуна". Ей предстоит проложить 2,6 километра магистрали.