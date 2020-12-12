Москвич выбросил дочь из окна и покончил c собой. Перед трагедией его жена услышала крик "Не надо!"
Известно, что горе-отец состоял на учёте в психдиспансере.
Фото © ТАСС / Никита Попов
В Москве на проспекте Мира обнаружили тела 39-летнего мужчины и его маленькой дочери. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, отец выбросил девочку из окна квартиры на 18-м этаже, после чего свёл счёты с жизнью.
Инцидент на северо-востоке столицы произошёл сегодня после семи утра. Незадолго до трагедии жена погибшего услышала из соседней комнаты крик "Не надо!" и прибежала на шум, но было поздно — в тот момент Сергей Ж. уже выбросил свою пятилетнюю дочь из окна, а затем покончил с собой.
В США отец обезглавил двух старших детей и пять дней заставлял младших смотреть на их телаВ момент убийства в доме находилась их мать, но она проходит по делу как свидетель.
Известно, что погибший нигде не работал и состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в последнее время он сидел на успокоительных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребёнка.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти в мусорном контейнере нашли завёрнутое в покрывало тело мужчины.
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