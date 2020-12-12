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Москвич выбросил дочь из окна и покончил c собой. Перед трагедией его жена услышала крик "Не надо!"

Известно, что горе-отец состоял на учёте в психдиспансере.

12 декабря 2020, 07:16
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<p>Фото © ТАСС / Никита Попов</p>

Фото © ТАСС / Никита Попов

В Москве на проспекте Мира обнаружили тела 39-летнего мужчины и его маленькой дочери. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, отец выбросил девочку из окна квартиры на 18-м этаже, после чего свёл счёты с жизнью.

Инцидент на северо-востоке столицы произошёл сегодня после семи утра. Незадолго до трагедии жена погибшего услышала из соседней комнаты крик "Не надо!" и прибежала на шум, но было поздно — в тот момент Сергей Ж. уже выбросил свою пятилетнюю дочь из окна, а затем покончил с собой.

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В момент убийства в доме находилась их мать, но она проходит по делу как свидетель.

Известно, что погибший нигде не работал и состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в последнее время он сидел на успокоительных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребёнка.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти в мусорном контейнере нашли завёрнутое в покрывало тело мужчины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Хромов Леонид
Хромов Леонид

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