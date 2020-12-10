В США отец обезглавил двух старших детей и пять дней заставлял младших смотреть на их тела
В момент убийства в доме находилась их мать, но она проходит по делу как свидетель.
Фото © Twitter / TabooNewz
В США произошёл чудовищный случай — отец обезглавил двоих старших детей и в течение пяти дней заставлял младших смотреть на их тела. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Трагедия произошла после Дня благодарения. По версии прокуратуры, 34-летний Морис Тэйлор убил своего 12-летнего сына и 13-летнюю дочь, а потом показывал погибших брата и сестру детям восьми и девяти лет. Их он запер в комнатах без еды на всё это время.
Подозреваемый работал персональным тренером, и его клиенты забеспокоились, когда тот не вышел на связь в Zoom. Они сообщили, что в доме, возможно, произошла утечка газа и там находится многодетная семья.
Мать облила кипятком полуторагодовалую дочь и пошла заметать следы, оставив её умирать в агонииНедавно прошло заседание суда, на котором британку Кэти Краудер признали виновной в убийстве своей 19-месячной дочери.
Прибывшие на место пожарные обнаружили тела сына и дочери в отдельных комнатах и вызвали полицию. В момент убийства в доме находилась их мать, но она была допрошена как свидетель, а не как подозреваемая.
Прокуратура предъявила Тэйлору обвинения в убийстве и жестоком обращении с детьми. Судебное заседание отложено до 21 декабря. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 57 лет тюрьмы.
Ранее студент задушил свою девушку, а затем перекусил прямо около трупа, разговаривая с ним.
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