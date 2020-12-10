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Категорий: 17

В США отец обезглавил двух старших детей и пять дней заставлял младших смотреть на их тела

В момент убийства в доме находилась их мать, но она проходит по делу как свидетель.

10 декабря 2020, 19:50
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<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TabooNewz/status/1335361837370466304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TabooNewz</a></p>

Фото © Twitter / TabooNewz

В США произошёл чудовищный случай — отец обезглавил двоих старших детей и в течение пяти дней заставлял младших смотреть на их тела. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Трагедия произошла после Дня благодарения. По версии прокуратуры, 34-летний Морис Тэйлор убил своего 12-летнего сына и 13-летнюю дочь, а потом показывал погибших брата и сестру детям восьми и девяти лет. Их он запер в комнатах без еды на всё это время.

Подозреваемый работал персональным тренером, и его клиенты забеспокоились, когда тот не вышел на связь в Zoom. Они сообщили, что в доме, возможно, произошла утечка газа и там находится многодетная семья.

Мать облила кипятком полуторагодовалую дочь и пошла заметать следы, оставив её умирать в агонии

Мать облила кипятком полуторагодовалую дочь и пошла заметать следы, оставив её умирать в агонии

Недавно прошло заседание суда, на котором британку Кэти Краудер признали виновной в убийстве своей 19-месячной дочери.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тела сына и дочери в отдельных комнатах и вызвали полицию. В момент убийства в доме находилась их мать, но она была допрошена как свидетель, а не как подозреваемая.

Прокуратура предъявила Тэйлору обвинения в убийстве и жестоком обращении с детьми. Судебное заседание отложено до 21 декабря. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 57 лет тюрьмы.

Ранее студент задушил свою девушку, а затем перекусил прямо около трупа, разговаривая с ним.

Авторы
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Хомякова Дарья

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