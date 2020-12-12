"Ушёл один из последних могикан". Герасимов рассказал о дружбе с Гафтом

Актёр Евгений Герасимов, сыгравший Железного Дровосека в фильме "Волшебник Изумрудного города" (1994 год), рассказал о дружбе с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.

— Ушёл один из последних могикан, великих актёров, деятель культуры, уникальная личность. Мы не только снимались в кино вместе с ним, но и дружили. Когда мы встречались, нам было о чём поговорить. Я никогда не забуду встречу в одном из арбатских кафе, встречу с ним и Евтушенко. Они заспорили, кто прочтёт больше стихотворений. Победил Гафт. Потрясающе это было, — поделился депутат Мосгордумы в беседе с Лайфом.

Герасимов отметил, что после перенесённого инсульта Гафт чувствовал себя плохо.

— Уникальная личность, уникальная. Я ему очень благодарен за наши тёплые дружеские отношения, — заключил артист.

Герасимов, который является председателем Комиссии по культуре Московской городской думы, отметил, что в память о Гафте обязательно установят табличку на доме, где он жил. Однако точные место и дата установки будут зависеть от решения семьи и театра, в котором трудился народный артист РСФСР.

Кроме того, как сообщил председатель Комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский, власти готовы заняться проектом памятника Гафту, но для этого необходимо получить заявку от родственников, коллектива или общественности.

— Комиссия не предлагает, кого увековечить памятником, она рассматривает заявки и обращения. Если будет такое обращение, то конечно, безусловно. Гафт сыграл важную роль в развитии российского и советского искусства. Великолепный актёр, — отметил депутат в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.