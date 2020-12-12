"Удивительная талантливая личность". Елена Проклова прокомментировала смерть Гафта
Прощание с артистом пройдёт во вторник в театре "Современник".
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российская актриса театра и кино Елена Проклова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который скончался сегодня утром.
— Ушла эпоха актёров, для которых каждая роль — это была возможность показать свои таланты, свой интеллект и своё отношение к жизни, к миру, к каким-то главным проблемам. Я безумно уважала этого человека и скорблю вместе со всеми, кто ценил его и как актёра, и как удивительную талантливую личность, — рассказала она Лайфу.
Проклова назвала Гафта "совершенно удивительным человеком" и призналась, что будет помнить артиста "в его работах".
Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни от последствий инсульта. Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент России Владимир Путин.
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