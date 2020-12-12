Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Удивительная талантливая личность". Елена Проклова прокомментировала смерть Гафта

Прощание с артистом пройдёт во вторник в театре "Современник".

12 декабря 2020, 10:14
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российская актриса театра и кино Елена Проклова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который скончался сегодня утром.

Ушла эпоха актёров, для которых каждая роль это была возможность показать свои таланты, свой интеллект и своё отношение к жизни, к миру, к каким-то главным проблемам. Я безумно уважала этого человека и скорблю вместе со всеми, кто ценил его и как актёра, и как удивительную талантливую личность, — рассказала она Лайфу.

Проклова назвала Гафта "совершенно удивительным человеком" и призналась, что будет помнить артиста "в его работах".

Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Валентином Гафтом

Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Валентином Гафтом

Актёр умер на 86-м году жизни.

Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни от последствий инсульта. Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент России Владимир Путин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1