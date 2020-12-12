"Удивительная талантливая личность". Елена Проклова прокомментировала смерть Гафта

— Ушла эпоха актёров, для которых каждая роль — это была возможность показать свои таланты, свой интеллект и своё отношение к жизни, к миру, к каким-то главным проблемам. Я безумно уважала этого человека и скорблю вместе со всеми, кто ценил его и как актёра, и как удивительную талантливую личность, — рассказала она Лайфу.