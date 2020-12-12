"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"

Высказывания украинского политика Романа Бессмертного о "возвращении" Крыма и силовых операциях в беседе с RT прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, на Украине потеряли реальное восприятие мира, если у людей в здравом уме, каким видит себя Бессмертный, рождаются подобного рода идеи.

Мне кажется, что у него какое-то обострение... Ни один нормальный человек такую глупость сказать не мог Владимир Джабаров Сенатор

Крым является субъектом РФ, и для "возвращения" полуострова украинским властям необходимо, чтобы Россия "исчезла с политической карты мира", чего никогда не будет, подчеркнул парламентарий.

Ранее украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил о необходимости провести военную операцию по захвату Крыма.