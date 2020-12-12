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Категорий: 17

"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"

Предложение Бессмертного он назвал полной глупостью.

12 декабря 2020, 10:51
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Высказывания украинского политика Романа Бессмертного о "возвращении" Крыма и силовых операциях в беседе с RT прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, на Украине потеряли реальное восприятие мира, если у людей в здравом уме, каким видит себя Бессмертный, рождаются подобного рода идеи.

Мне кажется, что у него какое-то обострение... Ни один нормальный человек такую глупость сказать не мог

Владимир Джабаров

Сенатор

Крым является субъектом РФ, и для "возвращения" полуострова украинским властям необходимо, чтобы Россия "исчезла с политической карты мира", чего никогда не будет, подчеркнул парламентарий.

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Книга была издана в 2018 году, её тираж превысил 150 тысяч.

Ранее украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил о необходимости провести военную операцию по захвату Крыма.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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