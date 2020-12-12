"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"
Предложение Бессмертного он назвал полной глупостью.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Высказывания украинского политика Романа Бессмертного о "возвращении" Крыма и силовых операциях в беседе с RT прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, на Украине потеряли реальное восприятие мира, если у людей в здравом уме, каким видит себя Бессмертный, рождаются подобного рода идеи.
Мне кажется, что у него какое-то обострение... Ни один нормальный человек такую глупость сказать не мог
Крым является субъектом РФ, и для "возвращения" полуострова украинским властям необходимо, чтобы Россия "исчезла с политической карты мира", чего никогда не будет, подчеркнул парламентарий.
На Украине в патриотическом учебнике напечатали фотографии солдат Российской армии, а не ВСУКнига была издана в 2018 году, её тираж превысил 150 тысяч.
Ранее украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил о необходимости провести военную операцию по захвату Крыма.
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