На Украине в патриотическом учебнике напечатали фотографии солдат Российской армии, а не ВСУ

В украинском учебнике для старшеклассников "Защита Отечества" пользователи соцсетей обнаружили фото, на котором запечатлены военнослужащие Российской армии вместо солдат Вооружённых сил Украины.

— Новейшая экипировка солдат ВСУ, — говорится в подписи к картинке.

Однако на поверку "новейшая украинская" оказалась российским "Ратником", который никогда в Незалежную не поставлялся, при этом в руках у одного из военнослужащих на фото виден автомат Калашникова. Второй, предположительно, тоже держит в руках произведённое в России оружие.

В Минобразования Украины заметили повышенное внимание СМИ и блогеров к учебнику и пообещали провести проверку случившегося. Там отметили, что издание достаточно свежее — 2018 года, общим тиражом более 150 тысяч штук, жалоб на него ни разу не поступало.

В свою очередь, создатели учебника заявили, что на момент его составления обновлённая экипировка только начинала поступать в украинскую армию, поэтому они сочли целесообразным использовать данное изображение "без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ".

Ранее Лайф сообщал, что Россия расширила санкционный список против Украины до 849 человек.