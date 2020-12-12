На Украине в патриотическом учебнике напечатали фотографии солдат Российской армии, а не ВСУ
Книга была издана в 2018 году, её тираж превысил 150 тысяч.
Фото © Соцсети
В украинском учебнике для старшеклассников "Защита Отечества" пользователи соцсетей обнаружили фото, на котором запечатлены военнослужащие Российской армии вместо солдат Вооружённых сил Украины.
На Украине заявили, что в России нет безопасной вакцины от коронавирусаКиевские власти планируют начать прививать население страны в следующем году.
— Новейшая экипировка солдат ВСУ, — говорится в подписи к картинке.
Однако на поверку "новейшая украинская" оказалась российским "Ратником", который никогда в Незалежную не поставлялся, при этом в руках у одного из военнослужащих на фото виден автомат Калашникова. Второй, предположительно, тоже держит в руках произведённое в России оружие.
Верующие сожгли чучело константинопольского патриарха Варфоломея в центре КиеваПричиной их недовольства стали его осенние заявления.
В Минобразования Украины заметили повышенное внимание СМИ и блогеров к учебнику и пообещали провести проверку случившегося. Там отметили, что издание достаточно свежее — 2018 года, общим тиражом более 150 тысяч штук, жалоб на него ни разу не поступало.
На смену "Ратнику" — "Сотник". В России заговорили о создании новой боевой экипировкиПо словам специалиста, рассматриваются три ключевых направления в её разработке.
В свою очередь, создатели учебника заявили, что на момент его составления обновлённая экипировка только начинала поступать в украинскую армию, поэтому они сочли целесообразным использовать данное изображение "без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ".
Ранее Лайф сообщал, что Россия расширила санкционный список против Украины до 849 человек.
Выбор редакции
"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"
МИД РФ пригрозил ответом на новые санкции Великобритании
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0