Без купюр и монет. Швеция захотела отказаться от наличных денег
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Сейчас на них приходится менее 10% всех платежей в стране.
Власти Швеции планируют в ближайшем будущем полностью отказаться от использования наличных денег. На смену им может прийти цифровой аналог национальной валюты, разработка которого уже началась. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, министр финансов Пер Болунд заявил о начале масштабного исследования, которое может привести к появлению цифровой кроны. Планируется, что оно завершится в 2022 году.
Более того, Центробанк Швеции проводит соответствующее исследование совместно с международной консалтинговой компанией Accenture. Добавим, что в 2020 году жители страны стали гораздо меньше использовать наличные деньги. Только 10% всех платежей приходится на банкноты и монеты.