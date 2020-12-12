Без купюр и монет. Швеция захотела отказаться от наличных денег

Сейчас на них приходится менее 10% всех платежей в стране.

Власти Швеции планируют в ближайшем будущем полностью отказаться от использования наличных денег. На смену им может прийти цифровой аналог национальной валюты, разработка которого уже началась. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, министр финансов Пер Болунд заявил о начале масштабного исследования, которое может привести к появлению цифровой кроны. Планируется, что оно завершится в 2022 году.