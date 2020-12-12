Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Forbes выяснил, в какой стране живут самые щедрые люди

Чаще всего поддержку получали кампании по сбору средств для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

12 декабря 2020, 01:47

По объёмам благотворительных пожертвований 2020 год стал одним из самых насыщенных в истории, причём наибольшее их количество на душу населения было зарегистрировано в Ирландии. Об этом сообщает Forbes.

Первая страна в мире будет бесплатно выдавать женщинам тампоны и прокладки

Первая страна в мире будет бесплатно выдавать женщинам тампоны и прокладки

Законопроект был представлен в целях борьбы с бедностью.

По его данным, в пятёрку лучших также вошли США, Великобритания, Канада и Австралия. При этом самая успешная кампания — One World: Together At Home — смогла собрать 127 миллионов пожертвований, что стало рекордом для онлайн-мероприятий.

В то же время отмечается, что большую поддержку в нынешнем году получили также организации, которые выступают за всеобщее равенство. В частности, мемориальный фонд Джорджа Флойда — афроамериканца, чья смерть при задержании спровоцировала массовые беспорядки в США, смог привлечь 14,7 миллиона долларов.

Ранее Лайф сообщал, что в России предложили ввести налоговый вычет для бизнесменов, которые инвестируют в науку.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1