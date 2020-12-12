Forbes выяснил, в какой стране живут самые щедрые люди

По объёмам благотворительных пожертвований 2020 год стал одним из самых насыщенных в истории, причём наибольшее их количество на душу населения было зарегистрировано в Ирландии. Об этом сообщает Forbes.

По его данным, в пятёрку лучших также вошли США, Великобритания, Канада и Австралия. При этом самая успешная кампания — One World: Together At Home — смогла собрать 127 миллионов пожертвований, что стало рекордом для онлайн-мероприятий.

В то же время отмечается, что большую поддержку в нынешнем году получили также организации, которые выступают за всеобщее равенство. В частности, мемориальный фонд Джорджа Флойда — афроамериканца, чья смерть при задержании спровоцировала массовые беспорядки в США, смог привлечь 14,7 миллиона долларов.

Ранее Лайф сообщал, что в России предложили ввести налоговый вычет для бизнесменов, которые инвестируют в науку.