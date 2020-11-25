Законопроект был представлен в целях борьбы с бедностью.

Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров. Страна первой в мире на законодательном уровне подтвердила право представительниц слабого пола получать тампоны и прокладки бесплатно. Об этом опубликован пост на официальной странице парламента в "Твиттере".

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020

Принятый законопроект подразумевает обеспечение доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары на бесплатной основе. Кроме того, учебные заведения (школы, колледжи и университеты) также должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.

Первый министр региона Никола Стерджен подчеркнула в "Твиттере", что Шотландия первой в мире приняла закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам для всех, кто в них нуждается. Известно, что законопроект был представлен депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью.