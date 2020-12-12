Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер

Соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник в посте в "Инстаграме" назвал Гафта "большим актёром".

— Так горько... Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера, — написал Собянин.

Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искромётно звучали в его поэтическом творчестве Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин подтвердил, что Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актёров на Троекуровском кладбище столицы.

Лайф ранее писал, что утром 12 декабря от последствий инсульта в возрасте 85 лет умер народный артист РСФСР, актёр театра и кино Валентин Гафт. О смерти сообщила его супруга Ольга Остроумова.

