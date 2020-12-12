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Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер

Мэр подтвердил, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

12 декабря 2020, 11:22
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр, Геодакян Артем</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр, Геодакян Артем

Соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник в посте в "Инстаграме" назвал Гафта "большим актёром".

Так горько... Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера, — написал Собянин.

Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искромётно звучали в его поэтическом творчестве

Сергей Собянин

Мэр Москвы

Собянин подтвердил, что Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актёров на Троекуровском кладбище столицы.

"Ушёл один из последних могикан". Герасимов рассказал о дружбе с Гафтом

"Ушёл один из последних могикан". Герасимов рассказал о дружбе с Гафтом

Столичные власти рассмотрят варианты того, как увековечить память деятеля культуры.

Лайф ранее писал, что утром 12 декабря от последствий инсульта в возрасте 85 лет умер народный артист РСФСР, актёр театра и кино Валентин Гафт. О смерти сообщила его супруга Ольга Остроумова.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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