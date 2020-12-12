Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
Часть оборудования пришлось отключить.
На американском сегменте Международной космической станции произошёл отказ в системе электропитания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на транслируемые НАСА переговоры экипажа с Землёй.
Снаружи американского сегмента станции расположена ферма с восемью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания. Уточняется, что утром произошло выключение блока разрядки/зарядки аккумуляторной батареи.
В результате на треть сократилось электропитание одного из восьми каналов электропитания американского сегмента, вследствие этого часть оборудования космонавтам пришлось отключить: датчики дыма и компьютер в американском модуле Unity, высокоскоростную связь с Землёй и один из четырёх гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.
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