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Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС

Часть оборудования пришлось отключить.

12 декабря 2020, 11:47

На американском сегменте Международной космической станции произошёл отказ в системе электропитания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на транслируемые НАСА переговоры экипажа с Землёй.

Снаружи американского сегмента станции расположена ферма с восемью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания. Уточняется, что утром произошло выключение блока разрядки/зарядки аккумуляторной батареи.

В результате на треть сократилось электропитание одного из восьми каналов электропитания американского сегмента, вследствие этого часть оборудования космонавтам пришлось отключить: датчики дыма и компьютер в американском модуле Unity, высокоскоростную связь с Землёй и один из четырёх гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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