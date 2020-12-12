Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС

SpaceX может обнулить достижения "Роскосмоса". NASA планирует полностью отказаться от российских ракет Из-за регулярных полётов спрос на российские ракеты может заметно упасть. Космические запуски для зарубежных заказчиков не основная, но важная статья доходов "Роскосмоса", и её потеря может обернуться настоящей катастрофой.