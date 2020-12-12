Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск

Жителя Армавира Акшина Г., которого подозревают в жестокой расправе над возлюбленной и её малолетним братом, объявили в федеральный розыск. Об этом Лайфу сообщил источник.

Собеседник Лайфа выдвинул версию, объясняющую, почему 9-летний мальчик стал триггером для обезумевшего преступника. К слову, измена девушки, скорее всего, ни при чём.

Криминалист: Убийца из Армавира мог ревновать возлюбленную к её маленькому брату Собеседник Лайфа выдвинул версию, объясняющую, почему 9-летний мальчик стал триггером для обезумевшего преступника. К слову, измена девушки, скорее всего, ни при чём.

Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря.