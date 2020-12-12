Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
Поиски злоумышленника продолжаются как на суше, так и в воде.
Фото © Соцсети
Жителя Армавира Акшина Г., которого подозревают в жестокой расправе над возлюбленной и её малолетним братом, объявили в федеральный розыск. Об этом Лайфу сообщил источник.
Фото © LIFE
Отмечается, что правоохранители продолжают вести поиски на суше и в акватории.
Криминалист: Убийца из Армавира мог ревновать возлюбленную к её маленькому братуСобеседник Лайфа выдвинул версию, объясняющую, почему 9-летний мальчик стал триггером для обезумевшего преступника. К слову, измена девушки, скорее всего, ни при чём.
Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря.
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