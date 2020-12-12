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В Иране казнили главу новостного портала Amad News

Его обвинили в антиправительственной деятельности.

12 декабря 2020, 13:03
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/RSF_inter/status/1337697315461750786?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1337697315461750786%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10240991" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> RSF</a></p>

Фото © Twitter / RSF

В Иране власти привели в исполнение смертный приговор главе новостного портала Amad News Рухолле Заму, который был осуждён за сотрудничество с иностранными разведками. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Казнь осуществили через повешение сегодня утром. Смертный приговор главе информационного портала оставил без изменений в том числе Верховный суд Ирана.

Зама задержали в середине октября 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Его обвинили в антиправительственной деятельности и сотрудничестве со спецслужбами Франции, США и Израиля. По версии властей, посты Amad News дезинформировали людей и подталкивали к участию в беспорядках.

Международная организация "Репортёры без границ" (RSF) осудила казнь Зама, указав на шок от подобного шага иранского правосудия.

Не только смертельный укол. В США решили ввести ещё несколько способов казни

Не только смертельный укол. В США решили ввести ещё несколько способов казни

В том числе это газовая камера и электрический стул.

"Репортёры без границ" посылали 23 октября сигнал тревоги верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчику ООН по правам человека в Иране Джаваиду Рехману о неминуемой казни, — отмечается в заявлении организации в "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал, что в США отложили первую почти за 70 лет казнь женщины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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