В Иране казнили главу новостного портала Amad News
Его обвинили в антиправительственной деятельности.
Фото © Twitter / RSF
В Иране власти привели в исполнение смертный приговор главе новостного портала Amad News Рухолле Заму, который был осуждён за сотрудничество с иностранными разведками. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.
Казнь осуществили через повешение сегодня утром. Смертный приговор главе информационного портала оставил без изменений в том числе Верховный суд Ирана.
Зама задержали в середине октября 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Его обвинили в антиправительственной деятельности и сотрудничестве со спецслужбами Франции, США и Израиля. По версии властей, посты Amad News дезинформировали людей и подталкивали к участию в беспорядках.
Международная организация "Репортёры без границ" (RSF) осудила казнь Зама, указав на шок от подобного шага иранского правосудия.
Не только смертельный укол. В США решили ввести ещё несколько способов казниВ том числе это газовая камера и электрический стул.
— "Репортёры без границ" посылали 23 октября сигнал тревоги верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчику ООН по правам человека в Иране Джаваиду Рехману о неминуемой казни, — отмечается в заявлении организации в "Твиттере".
Ранее Лайф рассказывал, что в США отложили первую почти за 70 лет казнь женщины.
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