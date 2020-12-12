В Иране казнили главу новостного портала Amad News

В Иране власти привели в исполнение смертный приговор главе новостного портала Amad News Рухолле Заму, который был осуждён за сотрудничество с иностранными разведками. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Казнь осуществили через повешение сегодня утром. Смертный приговор главе информационного портала оставил без изменений в том числе Верховный суд Ирана.

Зама задержали в середине октября 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Его обвинили в антиправительственной деятельности и сотрудничестве со спецслужбами Франции, США и Израиля. По версии властей, посты Amad News дезинформировали людей и подталкивали к участию в беспорядках.

Международная организация "Репортёры без границ" (RSF) осудила казнь Зама, указав на шок от подобного шага иранского правосудия.

— "Репортёры без границ" посылали 23 октября сигнал тревоги верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчику ООН по правам человека в Иране Джаваиду Рехману о неминуемой казни, — отмечается в заявлении организации в "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал, что в США отложили первую почти за 70 лет казнь женщины.