Кайли Дженнер поделилась с подписчиками фото в обтягивающем платье, и те засыпали её комплиментами
На снимке девушка греется на солнце.
Фото © Instagram / kyliejenner
Известная американская модель и светская львица Кайли Дженнер опубликовала в "Инстаграме" фотографии в обтягивающем жёлтом платье и нарвалась на комплименты подписчиков — их у девушки более 202 миллионов.
На фото 23-летняя Дженнер наслаждается пятничным днём в Лос-Анджелесе, греясь в лучах солнца.
"Просто Русалочка", "Огонь", "Ты так красива!", "Горяча!", "Великолепна!" — вот лишь немногие комплименты в адрес модели.
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Ранее Дженнер выложила фото в красном бикини, порадовав мужскую аудиторию.
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