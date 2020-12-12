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Кайли Дженнер поделилась с подписчиками фото в обтягивающем платье, и те засыпали её комплиментами

На снимке девушка греется на солнце.

12 декабря 2020, 12:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kyliejenner/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kyliejenner</a></p>

Фото © Instagram / kyliejenner

Известная американская модель и светская львица Кайли Дженнер опубликовала в "Инстаграме" фотографии в обтягивающем жёлтом платье и нарвалась на комплименты подписчиков — их у девушки более 202 миллионов.

На фото 23-летняя Дженнер наслаждается пятничным днём в Лос-Анджелесе, греясь в лучах солнца.

"Просто Русалочка", "Огонь", "Ты так красива!", "Горяча!", "Великолепна!" — вот лишь немногие комплименты в адрес модели.

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Они хотят, чтобы звезда начала сбор подписей за освобождение девушки.

Ранее Дженнер выложила фото в красном бикини, порадовав мужскую аудиторию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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