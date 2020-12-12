Дальнобойщик показал шокирующее фото, что происходит с лобовым стеклом, если в него врезается птица

Дальнобойщик под ником PresidentMixin поделился последствиями столкновения машины с птицей. В фильмах и мультиках этот момент часто показывают как комичный и мало что значащий. Однако в реальной жизни такой инцидент может закончиться летальным исходом не только для птицы, но и для пассажиров авто. Стоит взглянуть на одну фотографию.

Лобовое стекло моего грузовика было просто разрушено парой голубей, влетевших в него на высокой скорости PresidentMixin

Фото © Reddit / PresidentMixin

И хоть кадра достаточно, чтобы понять, насколько ситуация была серьёзной, в комментариях дальнобойщик рассказал, что после столкновения ему лишь чудом удалось сохранить управление грузовиком. Ехав на скорости 112 км/ч, уже через пару десятков секунд он остановил грузовик на обочине и сделал фото.

У меня всё лицо было в осколках. Если бы за пару секунд до столкновения я не надел солнцезащитные очки, я бы сейчас был слепым. Крошечные осколки стекла ПОВСЮДУ, в том числе по всей моей койке в задней части кабины PresidentMixin

Мало того, звук, с которым птицы влетели в стекло, был больше похож на выстрел. Первые секунды PresidentMixin даже был уверен, что кто-то "пальнул в него из дробовика".

Фото © Reddit / PresidentMixin

Но в комментариях нашлись люди, которых больше интересовала судьба голубей. С полной серьёзностью они интересовались, остались ли птички живы. У PresidentMixin был свой ответ для таких шутников.

Они были очень... очень мёртвыми. Я вернулся на место столкновения и нашёл оба их трупа на обочине. Их клювы были сломаны и лишь слегка в крови. В остальном тела были невредимыми PresidentMixin