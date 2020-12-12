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Модель забыла про все рамки приличия, надев прозрачное бельё для памятного фото из Парижа

Девушка не любит сковывать своё тело лишними нарядами.

12 декабря 2020, 08:00

Фото © Instagram / popstantot

Французская модель Паулин Танто снова вышла с поклонниками на связь после затишья. И, похоже, преданные фанаты ждали обновлений не зря. Девушка вернулась с пикантным сюрпризом, выложив в "Инстаграм" кадры, на которых снова посчитала одежду лишней.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Француженка расположилась у стены, скромно опустив глаза, однако её наряд явно выходил за рамки приличия. Паулин позировала в крошечном прозрачном белье, обнажив формы, которыми так восхищаются её поклонники. "Из Парижа с любовью", — подписала она.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Юзеры не стали медлить и подарили модели свою любовь в ответ. Они осыпали девушку комплиментами, не забыв про лайки: кадры набрали более 422 тыс. сердечек.

Такая красивая 😍😍😍😍😍😍

Bigandyravens

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Мы любим тебя, Паулин

Tantotangels

Богиня

Adellebiney

У Паулин есть сестра-близняшка Матильда, с которой она нередко устраивает фотосессии, забыв про одежду. Девушки настолько любят красоваться в бикини, что даже основали свой бренд купальников Khassani swimwear.

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Девушке не приходится жаловаться на внешность.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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