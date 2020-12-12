Модель забыла про все рамки приличия, надев прозрачное бельё для памятного фото из Парижа

Французская модель Паулин Танто снова вышла с поклонниками на связь после затишья. И, похоже, преданные фанаты ждали обновлений не зря. Девушка вернулась с пикантным сюрпризом, выложив в "Инстаграм" кадры, на которых снова посчитала одежду лишней.

Фото © Instagram / popstantot

Француженка расположилась у стены, скромно опустив глаза, однако её наряд явно выходил за рамки приличия. Паулин позировала в крошечном прозрачном белье, обнажив формы, которыми так восхищаются её поклонники. "Из Парижа с любовью", — подписала она.

Фото © Instagram / popstantot

Юзеры не стали медлить и подарили модели свою любовь в ответ. Они осыпали девушку комплиментами, не забыв про лайки: кадры набрали более 422 тыс. сердечек.

Такая красивая 😍😍😍😍😍😍 Bigandyravens

Фото © Instagram / popstantot

Мы любим тебя, Паулин Tantotangels

Богиня Adellebiney

У Паулин есть сестра-близняшка Матильда, с которой она нередко устраивает фотосессии, забыв про одежду. Девушки настолько любят красоваться в бикини, что даже основали свой бренд купальников Khassani swimwear.