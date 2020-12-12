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Категорий: 17

17 предметов, которые могут определить возраст каждого, кто знает их применение

Лайф собрал практически раритетные вещи, о которых подрастающее поколение даже не слышало. И если вы помните, для чего они нужны, значит, вы прожили уже немало.

12 декабря 2020, 07:00

Фото © Facebook / NoBullRadio

Если вам когда-нибудь ставили это на спину

Медицинские банки. Фото © Wikimedia Commons

Медицинские банки. Фото © Wikimedia Commons

А этим — грели нос или уши

Рефлектор Минина, больше известный как "синяя лампа". Фото © Wikimedia Commons

Рефлектор Минина, больше известный как "синяя лампа". Фото © Wikimedia Commons

Если вы ещё помните, что стену вашей комнаты украшало нечто подобное

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Если вы знаете, как использовалось это

Парфюмерно-косметическое средство "Шипр". Фото © Wikimedia Commons

Парфюмерно-косметическое средство "Шипр". Фото © Wikimedia Commons

И гордились этим монстром в гостиной

Югославская стенка. Фото © Facebook / Детям 60 70 80 х посвящается

Югославская стенка. Фото © Facebook / Детям 60 70 80 х посвящается

Если вы хоть раз видели у себя на кухне такое устройство

Соковарка. Скриншот видео: Youtube / Виктор Багатюк

Соковарка. Скриншот видео: Youtube / Виктор Багатюк

Или играли в это

Поле для игры в "Морской бой" на бумаге. Изображение © Wikimedia Commons

Поле для игры в "Морской бой" на бумаге. Изображение © Wikimedia Commons

Если вы знаете, что означают эти загадочные числа

Переключатель скорости воспроизведения на виниловом проигрывателе. Фото © Facebook / NoBullRadio

Переключатель скорости воспроизведения на виниловом проигрывателе. Фото © Facebook / NoBullRadio

Или когда-нибудь пользовались этим

Автомобильный прикуриватель. Фото © Wikimedia Commons

Автомобильный прикуриватель. Фото © Wikimedia Commons

Если вам известно предназначение этого предмета

Мясной тендеризатор. Фото © Pikist

Мясной тендеризатор. Фото © Pikist

И вы, как сейчас, помните тот самый запах

Игрушечный револьвер с пистонами. Фото © Facebook / Do You Remember When

Игрушечный револьвер с пистонами. Фото © Facebook / Do You Remember When

Если вы впервые увидели "Ну, погоди!" с помощью этого устройства

Диапроектор "Экран". Фото © Wikimedia Commons

Диапроектор "Экран". Фото © Wikimedia Commons

И знаете, для чего нужна такая розетка

Розетка для проводного радиовещания. Фото © Wikimedia Commons

Розетка для проводного радиовещания. Фото © Wikimedia Commons

Если мозоли на ваших руках ещё не зажили

Механическая мясорубка. Фото © Wikimedia Commons

Механическая мясорубка. Фото © Wikimedia Commons

А память подсказывает, куда погружать это устройство

Кипятильник. Фото © Wikimedia Commons

Кипятильник. Фото © Wikimedia Commons

Если у вас до сих пор где-то хранится подобная коллекция

Вкладыши от жевательной резинки Turbo. Скриншот видео: Youtube / ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Вкладыши от жевательной резинки Turbo. Скриншот видео: Youtube / ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

И вы скучаете по вкусу этого напитка

Чайный гриб. Фото © Wikimedia Commons

Чайный гриб. Фото © Wikimedia Commons

Тогда вас можно поздравить: до пенсии осталось совсем немного!

30 зарубежных и российских знаменитостей, глядя на которых, невозможно поверить, что они ровесники

30 зарубежных и российских знаменитостей, глядя на которых, невозможно поверить, что они ровесники

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Авторы
Хафизов Семен
Хафизов Семен

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