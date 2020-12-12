17 предметов, которые могут определить возраст каждого, кто знает их применение
Лайф собрал практически раритетные вещи, о которых подрастающее поколение даже не слышало. И если вы помните, для чего они нужны, значит, вы прожили уже немало.
Фото © Facebook / NoBullRadio
Если вам когда-нибудь ставили это на спину
Медицинские банки. Фото © Wikimedia Commons
А этим — грели нос или уши
Рефлектор Минина, больше известный как "синяя лампа". Фото © Wikimedia Commons
Если вы ещё помните, что стену вашей комнаты украшало нечто подобное
Фото © Pixabay
Если вы знаете, как использовалось это
Парфюмерно-косметическое средство "Шипр". Фото © Wikimedia Commons
И гордились этим монстром в гостиной
Югославская стенка. Фото © Facebook / Детям 60 70 80 х посвящается
Если вы хоть раз видели у себя на кухне такое устройство
Соковарка. Скриншот видео: Youtube / Виктор Багатюк
Или играли в это
Поле для игры в "Морской бой" на бумаге. Изображение © Wikimedia Commons
Если вы знаете, что означают эти загадочные числа
Переключатель скорости воспроизведения на виниловом проигрывателе. Фото © Facebook / NoBullRadio
Или когда-нибудь пользовались этим
Автомобильный прикуриватель. Фото © Wikimedia Commons
Если вам известно предназначение этого предмета
Мясной тендеризатор. Фото © Pikist
И вы, как сейчас, помните тот самый запах
Игрушечный револьвер с пистонами. Фото © Facebook / Do You Remember When
Если вы впервые увидели "Ну, погоди!" с помощью этого устройства
Диапроектор "Экран". Фото © Wikimedia Commons
И знаете, для чего нужна такая розетка
Розетка для проводного радиовещания. Фото © Wikimedia Commons
Если мозоли на ваших руках ещё не зажили
Механическая мясорубка. Фото © Wikimedia Commons
А память подсказывает, куда погружать это устройство
Кипятильник. Фото © Wikimedia Commons
Если у вас до сих пор где-то хранится подобная коллекция
Вкладыши от жевательной резинки Turbo. Скриншот видео: Youtube / ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
И вы скучаете по вкусу этого напитка
Чайный гриб. Фото © Wikimedia Commons
Тогда вас можно поздравить: до пенсии осталось совсем немного!
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