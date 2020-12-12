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Сын Мадуро привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируса

Он поблагодарил РФ за щедрость по отношению к народу Боливарианской Республики.

12 декабря 2020, 19:10
<p>Николас Мадуро Герра и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rusembven/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Венесуэле</a></p>

Николас Мадуро Герра и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Фото © Facebook / Посольство России в Венесуэле

Сын президента Венесуэлы и недавно избранный национальный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и одним из первых в стране привился от коронавируса. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Televisión.

Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в её медицину и науку, — приводит телеканал слова 30-летнего политика.

Николас Мадуро Герра также поблагодарил российские власти за щедрость по отношению к народу Венесуэлы и отметил, что, как и все молодые люди страны, он испытывает глубокое уважение к России, которая может рассчитывать на союзника в его лице.

Мадуро заявил, что хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным

Мадуро заявил, что хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным

По словам главы государства, в Москву в ближайшее время могут приехать и новоизбранные парламентарии.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, присутствовавший при вакцинации сына главы Боливарианской Республики, рассказал ТАСС, что после прививки молодой депутат чувствует себя превосходно и гордится возможностью испытать на себе разработанную и произведённую в РФ первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса "Спутник V".

Как уточнил Venezolana de Televisión, вторую дозу российского препарата младший Мадуро получит через 20 дней, после чего в течение шести месяцев будет находиться под наблюдением специалистов, состоящих в непосредственном контакте с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, где была разработана вакцина.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию и лично Владимира Путина за поставку первой партии лекарства от коронавируса в республику.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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