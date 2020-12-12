Сын Мадуро привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируса
Он поблагодарил РФ за щедрость по отношению к народу Боливарианской Республики.
Николас Мадуро Герра и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Фото © Facebook / Посольство России в Венесуэле
Сын президента Венесуэлы и недавно избранный национальный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и одним из первых в стране привился от коронавируса. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Televisión.
— Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в её медицину и науку, — приводит телеканал слова 30-летнего политика.
Николас Мадуро Герра также поблагодарил российские власти за щедрость по отношению к народу Венесуэлы и отметил, что, как и все молодые люди страны, он испытывает глубокое уважение к России, которая может рассчитывать на союзника в его лице.
Мадуро заявил, что хочет приехать в Россию и встретиться с ПутинымПо словам главы государства, в Москву в ближайшее время могут приехать и новоизбранные парламентарии.
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, присутствовавший при вакцинации сына главы Боливарианской Республики, рассказал ТАСС, что после прививки молодой депутат чувствует себя превосходно и гордится возможностью испытать на себе разработанную и произведённую в РФ первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса "Спутник V".
Как уточнил Venezolana de Televisión, вторую дозу российского препарата младший Мадуро получит через 20 дней, после чего в течение шести месяцев будет находиться под наблюдением специалистов, состоящих в непосредственном контакте с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, где была разработана вакцина.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию и лично Владимира Путина за поставку первой партии лекарства от коронавируса в республику.
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