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При ЧП на нефтяном месторождении в НАО погиб человек, ещё трое пострадали

Нефтеразлива не произошло.

12 декабря 2020, 18:18
<p>Фото ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Один человек погиб, трое пострадали в результате ЧП на нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе. Там произошла разгерметизация рукава высокого давления, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пострадало четыре человека и один из них, к сожалению, погиб. Нефтеразлива удалось избежать. В настоящее время скважина заглушена, — заявила собеседница агентства.

Состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжёлое. Бортом санавиации их доставят в Нарьян-Мар, пояснил начальник департамента здравоохранения администрации НАО Сергей Свиридов.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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