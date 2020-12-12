При ЧП на нефтяном месторождении в НАО погиб человек, ещё трое пострадали
Нефтеразлива не произошло.
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Один человек погиб, трое пострадали в результате ЧП на нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе. Там произошла разгерметизация рукава высокого давления, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
— Пострадало четыре человека и один из них, к сожалению, погиб. Нефтеразлива удалось избежать. В настоящее время скважина заглушена, — заявила собеседница агентства.
Состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжёлое. Бортом санавиации их доставят в Нарьян-Мар, пояснил начальник департамента здравоохранения администрации НАО Сергей Свиридов.
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