Экономисты предрекли России "адские санкции" при Байдене

Эксперты не исключают сильного удара по экономическим точкам России после вступления Джо Байдена в должность президента США. О вероятности ввода санкций и возможных последствиях специалисты рассказали в беседе с МК.

По словам доктора экономических наук Игоря Николаева, угроза отключения России от SWIFT звучит очень серьёзно, поскольку РФ входит в тройку стран, активно пользующихся данной системой международных платежей. Но на практике подобный сценарий остаётся лишь проектом на бумаге, у которого пока нет юридической силы.

Однако у Вашингтона в кармане существует другой санкционный козырь, способный нанести России гораздо больший урон: это ограничения в отношении госдолга РФ. Если они вступят в силу, то американские финансисты не смогут вкладывать деньги в российские казначейские облигации, что станет прямым ударом по отечественному фондовому рынку и финансовой системе Игорь Николаев Доктор экономических наук

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев отметил, что, хотя отключение от SWIFT — это действительно проблема, большая часть отечественных госбанков сможет проводить денежные операции через корреспондентские счета Центробанка.

Тем не менее международные расчёты будут осуществляться медленнее, а ряд участников рынка будет вынужден искать не подверженных санкциям посредников. Рядовые обладатели пластиковых карт Visa и Mastercard, эмитированных подпавшими под ограничения банками, также могут столкнуться с проблемами по переводу средств за рубеж Михаил Беляев Эксперт РИСИ

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова рассказала, что угроза отключения существует с 2014 года, но есть ряд нюансов. Во-первых, сильно вырос трафик переводов, а для российских пользователей улучшилась инфраструктура системы. Во-вторых, в России появился аналог SWIFT — СПФС (Система передачи финансовых сообщений Банка России) — с участием более десяти государств. В-третьих, система SWIFT надёжна не на 100%, и отечественные банки неоднократно были атакованы киберпреступниками.

В то же время отключение от SWIFT, если оно случится, скажется в первую очередь на крупнейших госбанках России, а на обычных клиентах это отразится лишь косвенно. Тем не менее приятного тут мало: финансовые проблемы банки, скорее всего, переложат на клиентов — могут вырасти кредитные ставки, подорожать услуги Елена Воронкова Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев пояснил, что некоторые санкции в отношении России уже готовы. Это часть оборонного бюджета США на 2021 год, которому осталась лишь стадия подписания президентом. Под ограничение подпадут следующие в Европу российские газопроводы, что может осложнить поставки газа, а также строительство "Северного потока — 2". Эксперт добавил, что уже существующие ограничительные меры несколько тормозят развитие высоких технологий в различных сферах.

Ранее Лайф подробно рассказывал о приоритетах Правительства России и бухгалтерии Министерства финансов. Впервые за три года российский бюджет будет дефицитным: падение цен на нефть, ковидные ограничения, экономический локдаун, вынужденные меры поддержки как экономики, так и граждан привели к довольно внушительной финансовой дыре в 2,7 триллиона рублей только в 2021 году.