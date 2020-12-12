Анастасия Вертинская — о Гафте: Для многих в моём поколении он был маяком

Он был в кино для меня очень важным партнёром… По жизни мы были с ним с молодости знакомы, у нас были чудеснейшие, тёплые, изумительные отношения. Я Валю очень ценила как актёра всегда, видела его много и в кино, и в театре. Для меня он выдающаяся личность. Не только потому, что он в одном лице и актёр, и поэт, но просто как умнейший человек и оригинальнейший. Он был очень интересным, очень незаурядной личностью. Общение с ним всегда было каким-то событием

Светлана Немоляева Народная артистка РСФСР