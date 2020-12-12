Анастасия Вертинская — о Гафте: Для многих в моём поколении он был маяком
Актёр обладал крайне сильным чувством товарищества.
Фото © ТАСС / Зиновская Ольга
Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская в беседе с RT рассказала о "невероятном благородстве" советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта, который скончался на 86-м году жизни.
Это, конечно, ужасное горе для всего актёрского сообщества, потому что он был звездой театра и кино. Он был мощный актёр, сильный, он был сложный по характеру... Он был невероятно разборчивый, очень ответственный, высокопрофессиональный актёр. Конечно же, для многих в моём поколении он был своего рода маяком. Было видно, как этот актёр играет, и нельзя было, стоя рядом с ним в кадре, быть хуже или слабее. Он невольно взывал любого актёра к высокому уровню профессионализма
Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву Валентин Гафт поразил своим чувством товарищества и солидарности, а также готовностью приехать и помочь в любую минуту, даже если у него были проблемы со здоровьем.
Он был в кино для меня очень важным партнёром… По жизни мы были с ним с молодости знакомы, у нас были чудеснейшие, тёплые, изумительные отношения. Я Валю очень ценила как актёра всегда, видела его много и в кино, и в театре. Для меня он выдающаяся личность. Не только потому, что он в одном лице и актёр, и поэт, но просто как умнейший человек и оригинальнейший. Он был очень интересным, очень незаурядной личностью. Общение с ним всегда было каким-то событием
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Лайф ранее писал, что утром 12 декабря в возрасте 85 лет умер народный артист РСФСР, актёр театра и кино Валентин Гафт. О его смерти сообщила супруга Ольга Остроумова. Прощание с Гафтом пройдёт 15 декабря.
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