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Анастасия Вертинская — о Гафте: Для многих в моём поколении он был маяком

Актёр обладал крайне сильным чувством товарищества.

12 декабря 2020, 17:44
<p>Фото © ТАСС / Зиновская Ольга</p>

Фото © ТАСС / Зиновская Ольга

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская в беседе с RT рассказала о "невероятном благородстве" советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта, который скончался на 86-м году жизни.

Это, конечно, ужасное горе для всего актёрского сообщества, потому что он был звездой театра и кино. Он был мощный актёр, сильный, он был сложный по характеру... Он был невероятно разборчивый, очень ответственный, высокопрофессиональный актёр. Конечно же, для многих в моём поколении он был своего рода маяком. Было видно, как этот актёр играет, и нельзя было, стоя рядом с ним в кадре, быть хуже или слабее. Он невольно взывал любого актёра к высокому уровню профессионализма

Анастасия Вертинская

Советская и российская актриса театра и кино

Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву Валентин Гафт поразил своим чувством товарищества и солидарности, а также готовностью приехать и помочь в любую минуту, даже если у него были проблемы со здоровьем.

Он был в кино для меня очень важным партнёром… По жизни мы были с ним с молодости знакомы, у нас были чудеснейшие, тёплые, изумительные отношения. Я Валю очень ценила как актёра всегда, видела его много и в кино, и в театре. Для меня он выдающаяся личность. Не только потому, что он в одном лице и актёр, и поэт, но просто как умнейший человек и оригинальнейший. Он был очень интересным, очень незаурядной личностью. Общение с ним всегда было каким-то событием

Светлана Немоляева

Народная артистка РСФСР

"Продержался довольно долго". Вдова назвала причину смерти Валентина Гафта

"Продержался довольно долго". Вдова назвала причину смерти Валентина Гафта

Актёр ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

Лайф ранее писал, что утром 12 декабря в возрасте 85 лет умер народный артист РСФСР, актёр театра и кино Валентин Гафт. О его смерти сообщила супруга Ольга Остроумова. Прощание с Гафтом пройдёт 15 декабря.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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