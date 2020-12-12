Полиция нашла похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова

Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемых в хищении свыше 122 миллионов рублей со счетов клиентов Сбербанка. От действий преступников пострадал находящийся под следствием красноярский бизнесмен Анатолий Быков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

По данным ведомства, мошенники изготавливали поддельные документы, после чего предъявляли их в офисах сотовой связи для перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. После этого мужчинам становились доступны личные кабинеты жертв в мобильном банке, откуда они переводили деньги себе.

Ранее экс-депутат Заксобрания Красноярского края Быков заявлял о пропаже более шести миллионов рублей с его банковского счёта вскоре после ареста.

Напомним, Анатолий Быков обвиняется в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года, на следующий день суд отправил его под арест. Следствие уточняет, что члены банды Быкова причастны к убийствам криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.