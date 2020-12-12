ЦСКА перед паузой на Евротур дома расправился с "Локомотивом"

Московский ЦСКА на домашнем льду со счётом 3:2 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Армейцы распечатали ярославские ворота уже на третьей минуте встречи, свою вторую шайбу за ЦСКА забросил 20-летний нападающий Максим Соркин.

У "Локомотива" в первом периоде мало что получалось в атаке, но свой гол железнодорожники всё-таки забили, на 15-й минуте это сделал форвард Денис Алексеев.

В начале второго игрового отрезка бывший армейский защитник Алексей Марченко заработал удаление, которое тут же реализовал лучший снайпер красно-синих Максим Мамин, отличившийся в текущей регулярке в 13-й раз.

Со стартом третьей двадцатиминутки ЦСКА продолжил активно играть у ворот ярославской команды, результатом чего стал гол, вновь забитый армейцами в начале периода: нападающий Павел Карнаухов после своего же броска с острого угла здорово сыграл на добивании — 3:1.

Столичные хоккеисты полностью контролировали ход игры, и даже вторая шайба железнодорожников, влетевшая в ворота хозяев после подставления клюшки форварда Павла Красковского за пять минут до финальной сирены, не повлияла на итоговый счёт поединка. 3:2 — ЦСКА одерживает очередную победу в регулярном чемпионате и укрепляет свои лидирующие позиции в турнирной таблице (59 очков).

Следующий матч армейцы сыграют после паузы в регулярном чемпионате, связанной с выступлением сборной России на Кубке Первого канала. 22 декабря подопечные Игоря Никитина в Санкт-Петербурге встретятся с местным клубом СКА. "Локомотив" в тот же вечер дома примет "Северсталь".

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА — "Локомотив" — 3:2 (1:1; 1:0; 1:1)