Россия потребовала соблюдения перемирия после стрельбы в Карабахе
Требование доведено до сторон по прямым каналам связи.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
После нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Россия потребовала от сторон конфликта соблюдать перемирие. Об этом журналистам сообщил представитель штаба миротворческих сил РФ.
— В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня, — сказал он.
Лавров: Мы находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного КарабахаМосква заинтересована в сотрудничестве с международными организациями, нацеленными на мир в регионе.
Ранее Лайф сообщал о первом с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции России нарушении режима прекращения огня в Карабахе. Оно произошло 11 декабря.
Напомним, Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Лайф публиковал видео выдвижения контингента российских военных в регион. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные.
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