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Россия потребовала соблюдения перемирия после стрельбы в Карабахе

Требование доведено до сторон по прямым каналам связи.

12 декабря 2020, 16:49

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

После нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Россия потребовала от сторон конфликта соблюдать перемирие. Об этом журналистам сообщил представитель штаба миротворческих сил РФ.

В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня, — сказал он.

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Лавров: Мы находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Москва заинтересована в сотрудничестве с международными организациями, нацеленными на мир в регионе.

Ранее Лайф сообщал о первом с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции России нарушении режима прекращения огня в Карабахе. Оно произошло 11 декабря.

Напомним, Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Лайф публиковал видео выдвижения контингента российских военных в регион. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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