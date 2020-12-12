Минобороны России сообщило о первом нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Ранее военное ведомство Армении заявило о наступательных действиях Азербайджана на юге региона.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В Нагорном Карабахе впервые с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции России был нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.
— 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе, — сказано в информационном бюллетене ведомства.
Отмечается, что российские миротворцы на 23 наблюдательных постах круглосуточно следят за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня.
Ранее сегодня Минобороны Армении сообщило о начале наступательных действий Азербайджана на юге Нагорного Карабаха.
Напомним, Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Лайф публиковал видео выдвижения контингента российских военных в регион. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные.
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