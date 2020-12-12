Минобороны России сообщило о первом нарушении режима прекращения огня в Карабахе

В Нагорном Карабахе впервые с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции России был нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

— 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе, — сказано в информационном бюллетене ведомства.

Отмечается, что российские миротворцы на 23 наблюдательных постах круглосуточно следят за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщило о начале наступательных действий Азербайджана на юге Нагорного Карабаха.

Напомним, Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Лайф публиковал видео выдвижения контингента российских военных в регион. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные.