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Минобороны России сообщило о первом нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Ранее военное ведомство Армении заявило о наступательных действиях Азербайджана на юге региона.

12 декабря 2020, 15:19

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В Нагорном Карабахе впервые с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции России был нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе, — сказано в информационном бюллетене ведомства.

Отмечается, что российские миротворцы на 23 наблюдательных постах круглосуточно следят за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщило о начале наступательных действий Азербайджана на юге Нагорного Карабаха.

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Указ вступит в силу сегодня в полночь.

Напомним, Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Лайф публиковал видео выдвижения контингента российских военных в регион. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные.

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Варвара Романова
Варвара Романова

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