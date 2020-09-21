Боксёр за боксёра. Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова проверяют на старое покушение

Авторитетного в Красноярске спортсмена Андрея Грабовского пытались убить осенью 2004 года. По версии следствия, Быков мог нанять киллера по кличке Буль (он же Александр Живица), который несколько дней караулил Грабовского около дома и спортклуба.

Следователи считают, что Буль дождался подходящего момента в начале ноябре 2004-го. Всё произошло возле посёлка Таймыр Красноярска: чёрный БМВ Грабовского расстреляли из проезжавшей мимо "нивы", но промахнулись. Тогда боксёр отделался лишь испугом и повреждённой машиной.

Грабовский не стал испытывать судьбу, собрал вещи и сбежал в Москву, устроившись там тренером по боксу. Местные сыщики уголовного розыска начали искать виновного в покушении на боксёра, но расследование вскоре зашло в тупик.

Сам Грабовский в Красноярске был на хорошем счету. Его награждали в управлении по физкультуре и спорту администрации города за развитие в городе бокса. Только добрые отношения с властями не помогли ему. В 2018 году Грабовского этапировали в Москву по обвинению в организации убийства замначальника отдела по расследованию бандитизма краевого ГУВД РФ Сергея Назарова. Сыщики считают, что так Грабовский собирался укрепить свой авторитет. Примечательно, что преступление было совершено спустя несколько месяцев после покушения на самого боксёра. В 2018 году Грабовский получил 13 лет лишения свободы.

Имя Живицы фигурирует и в других делах об убийствах, в организации которых подозревают Анатолия Быкова. Он входил в ОПГ "Цветомузыка", возглавляемую криминальным авторитетом Вилором Стругановым по кличке Паша Цветомузыка. По версии следствия, члены банды Цветомузыки, в которой состоял киллер, в 1994–1998 годах совершали заказные убийства в Красноярском крае. Так они делили сферы влияния.

Ещё в 2003 году Живицу объявили в федеральный розыск. А уже через год, по версии следствия, он совершил убийство бизнесмена Неколова, в организации которого обвиняют Быкова. Погибший имел прибыльный бизнес в Красноярске. В этот раз Живице удалось довести дело до конца. Почерк нападения был схож с покушением на Грабовского — бизнесмена подкараулили и расстреляли возле его машины.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал Лайфу, что его подзащитный отрицает свою вину: — Следователи считают его подозреваемым и допросили по истории о подстрекательстве какого-то человека к убийству Грабовского. Быков от дачи показаний не отказывался. Могу сказать, что подозрения по статье "Убийство" не относятся к бессрочным по сроку давности. Следствие предлагало ему прекратить дело в связи с истечением сроков давности, но Быков отказался, — заявил адвокат.