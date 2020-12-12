Дубовицкая ответила на слова Воробей о "зашкварности" "Аншлага"
Передача востребована уже 33 года, напомнила она.
Фото © ТАСС / Юрий Машков
Телеведущая и руководитель программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в разговоре с "Вечерней Москвой" прокомментировала высказывание заслуженной артистки России Елены Воробей о том, что передача сейчас является "зашкварной".
Дубовицкая рассказала, что программа под её руководством является успешной уже 33 года — с момента основания. "Аншлаг" остаётся в эфире, поскольку востребован у публики. По словам ведущей, в противном случае передачу закрыли бы.
— Все эти годы у нас высокий рейтинг, — заметила Дубовицкая.
В интервью Super Елена Воробей поделилась своим мнением по поводу программы "Аншлаг", её внутренней кухни и отношения к ней людей.
Я не могу не согласиться отчасти с этим. Да, "зашкварно". Записываем концерт, выходят ребята с новой программой, мы сидим в зале и должны смеяться. Мне сложно выдавить из себя иногда не просто смех, а улыбку. Мне потом прилетает. Мне так некомфортно, правда, но я понимаю правила игры.
Звезда сериала "Чики" прочла отрывок из "Анны Карениной" вместе с девушкой с синдромом Дауна — видеоЦель проекта — борьба с негативным отношением к людям с особенностями развития.
Ранее Лайф писал о словах Елены Воробей, которая заявила, что ей и её коллегам очень тяжело жить в пандемию. Она тогда призвала позаботиться о работниках сферы культуры.
WOW-news
Жена 40 лет откусывала от обеда мужа, отправляя его на работу, и причина оказалась до боли милой
вчера в 15:00
Певица испугалась своего отражения в зеркале, и уже через несколько месяцев её было не узнать
вчера в 14:00
Дальнобойщик показал шокирующее фото, что происходит с лобовым стеклом, если в него врезается птица
вчера в 12:00
Выбор редакции
Елена Воробей рассказала о тяжёлом положении артистов и попросила льготы на продукты
Звезда телепередачи "Час суда" получила условный срок за мошенничество
Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика
В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции
Юрист рассказал, как можно остаться без денег, воспользовавшись QR-кодом
Комментариев: 0