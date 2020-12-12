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Дубовицкая ответила на слова Воробей о "зашкварности" "Аншлага"

Передача востребована уже 33 года, напомнила она.

12 декабря 2020, 16:45
<p>Фото © ТАСС / Юрий Машков</p>

Фото © ТАСС / Юрий Машков

Телеведущая и руководитель программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в разговоре с "Вечерней Москвой" прокомментировала высказывание заслуженной артистки России Елены Воробей о том, что передача сейчас является "зашкварной".

Дубовицкая рассказала, что программа под её руководством является успешной уже 33 года — с момента основания. "Аншлаг" остаётся в эфире, поскольку востребован у публики. По словам ведущей, в противном случае передачу закрыли бы.

Все эти годы у нас высокий рейтинг, — заметила Дубовицкая.

В интервью Super Елена Воробей поделилась своим мнением по поводу программы "Аншлаг", её внутренней кухни и отношения к ней людей.

Я не могу не согласиться отчасти с этим. Да, "зашкварно". Записываем концерт, выходят ребята с новой программой, мы сидим в зале и должны смеяться. Мне сложно выдавить из себя иногда не просто смех, а улыбку. Мне потом прилетает. Мне так некомфортно, правда, но я понимаю правила игры.

Елена Воробей

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Цель проекта — борьба с негативным отношением к людям с особенностями развития.

Ранее Лайф писал о словах Елены Воробей, которая заявила, что ей и её коллегам очень тяжело жить в пандемию. Она тогда призвала позаботиться о работниках сферы культуры.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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