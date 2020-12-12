Дубовицкая ответила на слова Воробей о "зашкварности" "Аншлага"

Я не могу не согласиться отчасти с этим. Да, "зашкварно". Записываем концерт, выходят ребята с новой программой, мы сидим в зале и должны смеяться. Мне сложно выдавить из себя иногда не просто смех, а улыбку. Мне потом прилетает. Мне так некомфортно, правда, но я понимаю правила игры.

Елена Воробей Актриса эстрады