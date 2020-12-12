В Москве госпитализировали певицу Славу

Как стало известно, Анастасии Сланевской (настоящее имя певицы) диагностировали тяжёлый перелом плеча со смещениями и оставшимися внутри осколками кости. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Через несколько месяцев артистка осознала свою ошибку и с тех пор не расставалась с супругом.

"Я решила, что влюбилась". Слава призналась, что бросала мужа ради молодого стриптизёра Через несколько месяцев артистка осознала свою ошибку и с тех пор не расставалась с супругом.

Концертный директор Славы рассказал, что та неудачно упала во время прогулки в лесу неподалёку от своего загородного дома и в течение первых часов после травмы ещё не осознала, что серьёзно повредила плечо. Артистка вызвала скорую, лишь когда начала терять сознание. Представитель певицы также сообщил, что из-за произошедшего Анастасия не сможет принять участие в новогодней съёмке церемонии "Золотой граммофон", на которой была заявлена.