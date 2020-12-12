Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Москве госпитализировали певицу Славу

Артистка получила серьёзную травму во время прогулки.

12 декабря 2020, 14:18
5840
<p>Анастасия Сланевская (Слава). Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nastya_slava" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nastya_slava</a></p>

Анастасия Сланевская (Слава). Фото © Instagram / nastya_slava

Российскую певицу Славу готовят к срочной операции в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщает портал Super.

Как стало известно, Анастасии Сланевской (настоящее имя певицы) диагностировали тяжёлый перелом плеча со смещениями и оставшимися внутри осколками кости. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

"Я решила, что влюбилась". Слава призналась, что бросала мужа ради молодого стриптизёра

"Я решила, что влюбилась". Слава призналась, что бросала мужа ради молодого стриптизёра

Через несколько месяцев артистка осознала свою ошибку и с тех пор не расставалась с супругом.

Концертный директор Славы рассказал, что та неудачно упала во время прогулки в лесу неподалёку от своего загородного дома и в течение первых часов после травмы ещё не осознала, что серьёзно повредила плечо. Артистка вызвала скорую, лишь когда начала терять сознание. Представитель певицы также сообщил, что из-за произошедшего Анастасия не сможет принять участие в новогодней съёмке церемонии "Золотой граммофон", на которой была заявлена.

Ранее Лайф писал, что Слава порезвилась с обручем на отдыхе, не заметив, что у неё из халата выпала грудь.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Выбор редакции

Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за похожего номера у другой певицы

вчера в 21:01

Душил до слёз и поджигал. В Москве школьники пожаловались на жестокого актёра хоррор-квеста

8 декабря, 23:24

TikTok назвал самые популярные треки уходящего года в России

вчера в 21:37

Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика

вчера в 23:46

В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции

вчера в 23:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1