В Москве госпитализировали певицу Славу
Артистка получила серьёзную травму во время прогулки.
Анастасия Сланевская (Слава). Фото © Instagram / nastya_slava
Российскую певицу Славу готовят к срочной операции в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщает портал Super.
Как стало известно, Анастасии Сланевской (настоящее имя певицы) диагностировали тяжёлый перелом плеча со смещениями и оставшимися внутри осколками кости. Сейчас она находится под наблюдением медиков.
"Я решила, что влюбилась". Слава призналась, что бросала мужа ради молодого стриптизёраЧерез несколько месяцев артистка осознала свою ошибку и с тех пор не расставалась с супругом.
Концертный директор Славы рассказал, что та неудачно упала во время прогулки в лесу неподалёку от своего загородного дома и в течение первых часов после травмы ещё не осознала, что серьёзно повредила плечо. Артистка вызвала скорую, лишь когда начала терять сознание. Представитель певицы также сообщил, что из-за произошедшего Анастасия не сможет принять участие в новогодней съёмке церемонии "Золотой граммофон", на которой была заявлена.
Ранее Лайф писал, что Слава порезвилась с обручем на отдыхе, не заметив, что у неё из халата выпала грудь.
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