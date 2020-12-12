"Ему Бог надиктовывал". Олешко рассказал, как Гафт превращал мысли в стихотворения

Народный артист РСФСР Валентин Гафт часто во время спектаклей просил окружающих записывать его мысли, которые он потом превращал в стихи. Весь театр фиксировал такие озарения — на салфетках и даже на реквизите. Воспоминаниями об артисте с телеканалом "360" поделился актёр театра и кино Александр Олешко.

— Я имел счастье с Валентином Иосифовичем десять лет играть в театре "Современник". Я могу, наверное, вспомнить все встречи с этим удивительным человеком, потому что они все были непохожи друг на друга. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому факту, что мне иногда ночью звонил Гафт, читал свои стихи и эпиграммы, — признался Олешко.

По словам телеведущего, очень часто во время спектакля Гафт выходил на сцену и шёпотом говорил: "Слушай, запомни фразу, потом надо за кулисами записать". И после этого все вокруг него писали какие-то фразы или рифмы — на салфетках, на рукавах, на бумажках и даже на реквизите.

— Потому что что-то такое ему Бог надиктовывал особенное, и он превращал это в удивительные стихи. Это совсем не похоже ни на кого, мощный талант, мощный человек, луч света. Вы знаете, очень трудно привыкать к тому, что о таких людях ты начинаешь говорить в прошедшем времени, — отметил Олешко.

Актёр добавил, что месяц назад беседовал с супругой Гафта Ольгой Остроумовой и передавал ему привет. Дома артисту всегда рассказывали, кто и что о нём говорит, вспомнил пародист.

— Теперь мы не сможем передать ему привет. И это очень и очень горько, что такой большущий, прекрасный, огромный, талантливейший, непредсказуемый, самобытный человек, актёр, поэт, художник нас покинул, — заключил Александр Олешко.

Напомним, Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни от последствий инсульта, перенесённого им ранее. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря. Могила актёра будет располагаться на Аллее деятелей искусств.