"Что она спит? Давай вставай!" Подростки из Тульской области избили одноклассницу и сняли это на видео

Следственный комитет начал проверку после публикации в Сети видео, на котором девочка-подросток жестоко избивает сверстницу. Отмечается, что инцидент произошёл 9 декабря в городе Киреевске Тульской области.

Неизвестно, на почве чего произошёл конфликт, предположительно, стрелку тринадцатилетней школьнице одноклассники забили заранее. На видео дерутся только двое подростков, но за кадром слышны голоса ещё нескольких детей. Все они ругаются матом. Обидчики удивлены тем, что девочка будто спит на земле, и призывают её подняться.

В комментариях под роликом, который был опубликован в паблике "Тула жесть", мама пострадавшей девочки сообщила, что теперь ребёнок боится позора в школе, поскольку видео разлетелось по Интернету. В региональном управлении СКР уточнили, что по результатам проверки будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее Лайф рассказывал, что полиция Алтайского края начала проверку после публикации в соцсетях ролика с массовой дракой возле одного из торговых центров Бийска. По некоторым данным, потасовка произошла из-за "неправильной" одежды подростков.