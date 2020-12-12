Прокуратура Франции запросила 15 лет для россиянина, избившего британского фаната на Евро-2016
Второму обвиняемому по делу грозит значительно меньший срок.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Прокуратура Франции запросила пять и пятнадцать лет тюрьмы для двух граждан России, которых обвиняют в избиении английского футбольного фаната в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что после очередного заседания суд присяжных взял перерыв для обсуждения вердикта обвиняемым.
— В конечном итоге заседание возобновится в понедельник (14 декабря. — Прим. Лайфа) утром. Решение должно быть озвучено в середине дня, — рассказал адвокат одного из россиян.
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Напомним, Павла Косова и Михаила Ивкина объявили в общеевропейский розыск и задержали в 2018 году в Германии. Они обвиняются в избиении британского болельщика Эндрю Беча, который получил травму головы и после инцидента остался инвалидом. Потасовка произошла на стадионе "Велодром" после матча сборных России и Англии. В тот день около 30 российских болельщиков пробились в сектор английских фанатов, после чего беспорядки продолжились на улицах города.
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