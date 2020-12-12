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Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics

Ранее автоконцерн представил планы по наращиванию исследований в области робототехники.

12 декабря 2020, 13:29

Фото © Instagram / bostondynamicsofficial

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai подписал соглашение о приобретении контрольного пакета акций американского производителя роботов Boston Dynamics. Об этом сообщает пресс-служба предыдущего владельца инженерного бренда — японского холдинга SoftBank Group Corp.

Отмечается, что компания покупает 80% акций, сумма сделки — $1,1 миллиарда.

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Ранее Hyundai представила планы по наращиванию исследований в области робототехники. Компания планирует потратить более 55 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет на развитие в сфере электрических и автономных двигателей.

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Пока что речь идёт только о роботе-собаке Spot. Который тоже неоднократно появлялся в вирусных видеороликах Boston Dynamics.

До этого Лайф рассказывал, что в России создали робота для проверки людей на ковид.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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