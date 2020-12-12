Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics
Ранее автоконцерн представил планы по наращиванию исследований в области робототехники.
Фото © Instagram / bostondynamicsofficial
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai подписал соглашение о приобретении контрольного пакета акций американского производителя роботов Boston Dynamics. Об этом сообщает пресс-служба предыдущего владельца инженерного бренда — японского холдинга SoftBank Group Corp.
Отмечается, что компания покупает 80% акций, сумма сделки — $1,1 миллиарда.
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Ранее Hyundai представила планы по наращиванию исследований в области робототехники. Компания планирует потратить более 55 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет на развитие в сфере электрических и автономных двигателей.
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