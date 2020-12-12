Валерий Баринов — о Гафте: Человек эпохи Ренессанса

Народный артист РСФСР Валентин Гафт любил писать стихи. Но ещё больше он любил читать их другим. Об этом Лайфу рассказал советский и российский актёр Валерий Баринов.

— Мы с ним ехали в Петербург, и он мне всю ночь читал стихи. Я ему прочёл Тарковского, и он завёлся и стал читать свои стихи. Потом ехали назад, и опять [он читал] всю ночь. Я получил потрясающее удовольствие и понял, что у него прекрасные стихи. Человек эпохи Ренессанса, он был талантлив, — пояснил артист.

Баринов назвал самого Гафта человеком-эпохой и подчеркнул, что, если бы не инсульт, актёр бы ещё многое успел сделать для творчества.

— Для меня это очень серьёзная потеря. Ушёл человек, который был близок миллионам. Для миллионов зрителей и читателей ушёл из жизни близкий человек. Какая-то бесконечная похоронная процессия, — отметил народный артист РФ.

Напомним, Валентин Гафт ушёл из жизни сегодня утром на 86-м году жизни. Соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР выразили президент России Владимир Путин, режиссёр Никита Михалков, актриса Елена Проклова и другие.