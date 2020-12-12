Жена 40 лет откусывала от обеда мужа, отправляя его на работу, и причина оказалась до боли милой

Необычную историю рассказала Трейси Хоуэлл из Техаса, США, своим подписчикам в "Фейсбуке". Она показала сэндвич с ветчиной, у которого один бок был надкушен. Это был обед её мужа Клиффорда, а пробу с него сняла сама жена. Трейси объяснила, что уже почти 41 год она готовит мужу перекус на работу, и всё это время она делает один укус в заметном месте. И дело вовсе не в голоде, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Tracy Howell

Просто однажды Клиффорд заметил, что еда вкуснее, если её делишь с любимым человеком. Жена взяла идею на заметку и в следующий раз откусила от сэндвича. Муж удивился, обнаружив обед не целым, но вечером, когда он вернулся домой, она рассказала свою причину. Клиффорд согласился, что так он теперь будет есть не один, а в компании жены. С тех пор Трейси начала их оригинальную традицию, которой решила поделиться с пользователями Сети.

Фото © Facebook / Tracy Howell

Её пост набрал 28 тыс. лайков и 101 тыс. репостов. В комментариях подписчики восторгались такими крепкими отношениями и называли супругов образцовой парой. А Трейси отметила, что именно этот простой лайфхак помог ей сохранить брак даже в самое сложное время. Ведь иногда сложно сказать заветные слова, но показать свою любовь никогда не бывает лишним.

Фото © Facebook / Tracy Howell

Я благодарю Бога за то, что свёл нас вместе и подарил терпение, чтобы находить друг в друге всё хорошее и чтобы разрешать конфликты через разговор. Видимо, на небесах нам было начертано быть вместе, ведь Клифф сделал мне предложение на первом свидании! Трейси Хоуэлл