Пригожин — о смерти Гафта: Скатываемся в страшную культурную бедность
Прощание с актёром пройдёт во вторник.
Фото © Instagram / prigozhin_iosif
Российский продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в "Инстаграме" два поста в память о народном артисте РСФСР Валентине Гафте. В одном из них он назвал актёра легендой и подчеркнул, что с ним уходит целая эпоха.
— Актёр, режиссёр, писатель, поэт-острослов, мудрец, совесть нации Валентин Гафт ушёл сегодня из жизни. Легенды покидают этот мир, а вместе с ними исчезает и целая эпоха, — написал Пригожин.
Валерий Баринов — о Гафте: Человек эпохи РенессансаАктёр был близок миллионам зрителей и читателей, отметил он.
Продюсер добавил, что с уходом таких людей общество скатывается в "страшную культурную бедность". В другой публикации он поделился видеозаписью, на которой Гафт эмоционально читает собственные стихи. Ролик Пригожин сопроводил коротким обращением к актёру.
— Дорогой Валентин Иосифович! Нам всем Вас будет не хватать, — написал продюсер.
"Ему Бог надиктовывал". Олешко рассказал, как Гафт превращал мысли в стихотворенияПо словам актёра, все встречи с этим удивительным человеком были непохожи друг на друга.
Вместе с Пригожиным боль потери разделили и его подписчики. Многие из них заметили, что для российского искусства смерть Гафта — невосполнимая утрата.
Валентин Гафт ушёл из жизни сегодня утром. Как сообщила вдова артиста, это произошло вследствие инсульта. Гафту было 85 лет. Свои соболезнования уже выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, режиссёр Никита Михалков и другие. Прощание с народным артистом РСФСР состоится во вторник в столичном театре "Современник".
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