Заводчик и 30 собак погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода и его 30 собак погибли при пожаре в частном жилом доме, передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.





Сообщение о возгорании поступило в 16:40. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На месте было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. Причина произошедшего устанавливается.

— Там были животные, их число уточняется. Погибло около 30 собак. Ещё какое-то количество собак спаслось. Пока их не могут пересчитать, они разбежались. По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки, — рассказали РИА "Новости" в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что отец, мать и двое их детей погибли при пожаре в доме в селе Малый Менеуз в Башкирии.