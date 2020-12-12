Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Заводчик и 30 собак погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Причина возгорания устанавливается.

12 декабря 2020, 17:34
<p>Фото ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>VK / <a href="https://vk.com/52mchsgov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">52mchsgov</a></p>

Фото © VK / 52mchsgov

Житель Нижнего Новгорода и его 30 собак погибли при пожаре в частном жилом доме, передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

  • Фото © VK / 52mchsgov
    Фото © VK / 52mchsgov
  • Фото © VK / 52mchsgov
    Фото © VK / 52mchsgov

Фото © VK / 52mchsgov

1 / 2

Сообщение о возгорании поступило в 16:40. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На месте было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. Причина произошедшего устанавливается.

Два человека погибли при пожаре в московском онкоцентре

Два человека погибли при пожаре в московском онкоцентре

Из здания, находившегося на реконструкции, эвакуировали около 20 рабочих.

Там были животные, их число уточняется. Погибло около 30 собак. Ещё какое-то количество собак спаслось. Пока их не могут пересчитать, они разбежались. По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки, — рассказали РИА "Новости" в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что отец, мать и двое их детей погибли при пожаре в доме в селе Малый Менеуз в Башкирии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Выбор редакции

В Нижнем Новгороде ритуальщики избили родных умершего мужчины за отказ от их услуг

11 декабря, 08:37
adult

Лайф публикует видео момента взрыва у здания УФСБ в Карачаево-Черкесии

вчера в 20:41

Автоэксперт рассказал, как обезопасить машину от угона

вчера в 22:01

Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика

вчера в 23:46

В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции

вчера в 23:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1