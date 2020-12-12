Заводчик и 30 собак погибли при пожаре в Нижнем Новгороде
Причина возгорания устанавливается.
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Житель Нижнего Новгорода и его 30 собак погибли при пожаре в частном жилом доме, передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 16:40. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На месте было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. Причина произошедшего устанавливается.
Два человека погибли при пожаре в московском онкоцентреИз здания, находившегося на реконструкции, эвакуировали около 20 рабочих.
— Там были животные, их число уточняется. Погибло около 30 собак. Ещё какое-то количество собак спаслось. Пока их не могут пересчитать, они разбежались. По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки, — рассказали РИА "Новости" в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что отец, мать и двое их детей погибли при пожаре в доме в селе Малый Менеуз в Башкирии.
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