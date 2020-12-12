Дубль Дзюбы помог "Зениту" обыграть "Динамо" и выйти на чистое первое место в РПЛ
Клуб из Санкт-Петербурга успешно воспользовался осечкой "Спартака".
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Несмотря на неудачи в Лиге чемпионов, санкт-петербургский "Зенит" продолжает оставаться лидером Российской премьер-лиги. А после матчей 18-го тура — ещё и единоличным. Главный конкурент сине-бело-голубых в игре с "Сочи" оступился, а питерцы успешно воспользовались осечкой "Спартака", расправившись с "Динамо".
В составе "Зенита" дублем отметился нападающий Артём Дзюба. Первый мяч он забил в самом дебюте встречи — на 14-й минуте.
Затем нападающий уверенно переиграл своего коллегу по сборной России Антона Шунина с 11-метровой отметки.
Динамовцы попытались возродить интригу в матче за счёт гола Николая Комличенко с пенальти.
Но последнее слово оказалось всё же за "Зенитом". Сердар Азмун установил окончательный счёт на 84-й минуте — 3:1 в пользу питерского клуба, который выходит на чистое первое место в РПЛ и отрывается от "Спартака" на три очка.
РПЛ, 18-й тур.
"Зенит" — "Динамо" — 3:1.
Голы: Дзюба 14', 34' (1:0, 2:0, пен.), Комличенко 56' (2:1, пен.), Азмун 84' (3:1).
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