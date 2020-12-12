Подарок для "Зенита". Шикарный удар Нобоа принёс "Сочи" победу над "Спартаком"
Красно-белые рискуют отпустить "Зенит".
Gif © twitter / pfcsochi
Московский "Спартак" сделал неожиданный подарок "Зениту". Красно-белые в 18-м туре Российской премьер-лиги с минимальным счётом уступили "Сочи". Единственный гол в матче забил Кристиан Нобоа: 35-летнему эквадорцу удалось поразить ворота шикарным дальним выстрелом.
Для Нобоа этот гол стал уже восьмым в сезоне: полузащитник повторил собственный рекорд, установленный ещё в 2009 году. Среди футболистов РПЛ в бомбардирской гонке его опережает только Сердар Азмун из "Зенита", в активе иранца девять голов.
Благодаря этой победе футбольный клуб "Сочи" поднялся на пятое место, а "Спартак" рискует опуститься на третье. Красно-белые проиграли впервые за пять матчей, до этого были две победы и две ничьи. Теперь лидерство точно останется за "Зенитом", кроме того, спартаковцев может обойти ЦСКА.
РПЛ, 18-й тур.
"Сочи" — "Спартак" — 1:0.
Гол: Нобоа 57' (1:0).
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