5 лет за пикантные фото. Как французский фигурист угробил свою карьеру

Что случилось?

Всё началось в декабре 2017 года. Тогда французский фигурист Морган Сипре готовился к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Вместе со своей соотечественницей Ванессой Джеймс француз считался одним из главных претендентов на победу в парном катании. Напряжение от завышенных ожиданий просто зашкаливало, и Сипре выбрал не совсем законный метод его снять. Морган начал отправлять фотографии своего полового органа фигуристке, вместе с которой занимался на катке во Флориде. Именно во множественном числе, потому что снимков было как минимум два: случайностью это уже не назвать.

Проблема была в том, что адресатом стала совсем юная спортсменка: на момент событий ей было всего 13 лет. Девочка оказалась не в восторге от такой откровенности старшего товарища и тут же сообщила о вопиющем случае. Обвинить её во лжи и попытке хайпануть было нельзя: фото приходили с подтверждённого аккаунта Сипре.

Слева направо: Сильвия Фонтана, Морган Сипре, Ванесса Джеймс и Джон Циммерман. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Когда о произошедшем узнали тренеры фигуриста, они, конечно, были в шоке, но попытались замять скандал. Джон Циммерман и Сильвия Фонтана — в прошлом известные фигуристы, и они решили, что в данный момент для Сипре и Джеймс нет ничего важнее Олимпиады. Они попытались сыграть в грязную игру и начали стыдить 13-летнюю жертву, а также угрожать ей: "Если расскажешь об этом кому-то, то с тобой не станет работать ни один тренер и ты никогда ничего не добьёшься в фигурном катании". Девочка испугалась и на время замолчала. Однако уже после Олимпиады, на которой французская пара заняла пятое место, история всё же проползла в паблик.

Огласка грязной истории

Подробности инцидента стали достоянием общественности в декабре 2019 года. Время было выбрано неслучайно — во французском фигурном катании в то время как раз бушевал другой скандал аналогичного содержания: бывшая фигуристка Сара Абитболь выпустила автобиографию, в которой рассказала о многократных изнасилованиях со стороны своего тренера, которые случались, когда она была в подростковом возрасте.

Поэтому в прессе появилась история Сипре, которая и объяснила, почему фигурист вместе со своей партнёршей вдруг решили пропустить сезон. Оказалось, Морган уже знал о том, что скандал собираются обнародовать, и пытался залечь на дно. После статьи в USA Today он тут же закрыл аккаунт в "Инстаграме" и не стал давать никаких комментариев.

Разбирательство и последствия

Летом 2020 года кейс Сипре рассматривался в Дисциплинарном комитете Федерации ледовых видов спорта Франции. Вердикт организации многих удивил — по отношению к спортсмену решили не применять никаких санкций. Комитет принял такое решение по простой причине: ему не предоставили ни тех самых фотографий, ни тех самых сообщений, которые бы служили неопровержимыми доказательствами вины Сипре.

Фото © EPA / TASS / TATYANA ZENKOVICH

Параллельно в социальных сетях начали гулять версии о том, что 13-летняя жертва якобы сама выпрашивала у Моргана пикантные фото, причём не для себя, а для своего тренера-гея. Естественно, никаких пруфов тут тоже не было.

Однако, несмотря на то что вроде бы к Сипре больше не было никаких вопросов, в сентябре 2020 года он всё же завершил карьеру. А сейчас, кажется, становится понятно почему. Как и в случае с моментом огласки событий, он просто уже знал, что будет дальше. Ведь в декабре 2020 года, спустя три года после инцидента и год после его обнародования, Сипре официально выдвинули обвинения. Прокуратура Флориды (где всё и произошло) возбудила уголовное дело против фигуриста и выдала ордер на его арест. По статье о сексуальных домогательствах Моргану Сипре грозит до пяти лет лишения свободы.

Два фото — две загубленные карьеры

Чтобы осознать спортивный талант Сипре, достаточно взглянуть на его полку с трофеями: чемпион Европы (2019);

бронзовый призёр чемпионата мира (2018);

победитель финала Гран-при (2018);

шестикратный чемпион Франции;

двукратный победитель турнира серии "Челленджер" Autumn Classic International (2017 и 2018);

бронзовый медалист зимней Универсиады (2015).

Их пара с Джеймс действительно была одной из сильнейших в мире, однако из-за скандала карьеру пришлось завершить не только Моргану, но и Ванессе, которой искать нового партнёра в 33 года было уже просто бессмысленно. Однако, если бы не эта история, пара вполне могла бы дожить и до следующей Олимпиады, причём, вполне вероятно, с российским тренером.

Возможно, открою секрет, но перед этим сезоном они хотели тренироваться у меня. Поэтому я действительно хорошо знаю, что там происходило. Всё не совсем так, как преподносит пресса. Я не оправдываю Моргана, но в этой истории есть много важных нюансов и много смягчающих обстоятельств Максим Траньков Двукратный олимпийский чемпион, тренер

Если говорить о загубленных карьерах, то, конечно, нельзя не вспомнить о самой жертве: её имя не называют, однако непонятно, сможет ли она действительно добраться до больших соревнований после этой истории. И отдельного внимания требует роль тренеров Сипре. Если Циммерман и Фонтана действительно давили на жертву, как пишет USA Today, то их, по идее, тоже необходимо привлечь к уголовному делу, однако пока об этом нет даже и речи. Тут остаётся только ждать развития событий. Возможно, дело Сипре подарит нам ещё не одну бомбу из новых обстоятельств.