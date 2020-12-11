5 лет за пикантные фото. Как французский фигурист угробил свою карьеру
Прокуратура Флориды возбудила уголовное дело в отношении французского фигуриста Моргана Сипре. Год назад стало известно, что он отправлял 13-летней девочке фотографии своего полового органа. Теперь на его арест выдали ордер, спортсмену грозит до пяти лет тюрьмы.
Что случилось?
Всё началось в декабре 2017 года. Тогда французский фигурист Морган Сипре готовился к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Вместе со своей соотечественницей Ванессой Джеймс француз считался одним из главных претендентов на победу в парном катании. Напряжение от завышенных ожиданий просто зашкаливало, и Сипре выбрал не совсем законный метод его снять. Морган начал отправлять фотографии своего полового органа фигуристке, вместе с которой занимался на катке во Флориде. Именно во множественном числе, потому что снимков было как минимум два: случайностью это уже не назвать.
Проблема была в том, что адресатом стала совсем юная спортсменка: на момент событий ей было всего 13 лет. Девочка оказалась не в восторге от такой откровенности старшего товарища и тут же сообщила о вопиющем случае. Обвинить её во лжи и попытке хайпануть было нельзя: фото приходили с подтверждённого аккаунта Сипре.
Слева направо: Сильвия Фонтана, Морган Сипре, Ванесса Джеймс и Джон Циммерман. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Когда о произошедшем узнали тренеры фигуриста, они, конечно, были в шоке, но попытались замять скандал. Джон Циммерман и Сильвия Фонтана — в прошлом известные фигуристы, и они решили, что в данный момент для Сипре и Джеймс нет ничего важнее Олимпиады. Они попытались сыграть в грязную игру и начали стыдить 13-летнюю жертву, а также угрожать ей: "Если расскажешь об этом кому-то, то с тобой не станет работать ни один тренер и ты никогда ничего не добьёшься в фигурном катании". Девочка испугалась и на время замолчала. Однако уже после Олимпиады, на которой французская пара заняла пятое место, история всё же проползла в паблик.
Огласка грязной истории
Подробности инцидента стали достоянием общественности в декабре 2019 года. Время было выбрано неслучайно — во французском фигурном катании в то время как раз бушевал другой скандал аналогичного содержания: бывшая фигуристка Сара Абитболь выпустила автобиографию, в которой рассказала о многократных изнасилованиях со стороны своего тренера, которые случались, когда она была в подростковом возрасте.
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Поэтому в прессе появилась история Сипре, которая и объяснила, почему фигурист вместе со своей партнёршей вдруг решили пропустить сезон. Оказалось, Морган уже знал о том, что скандал собираются обнародовать, и пытался залечь на дно. После статьи в USA Today он тут же закрыл аккаунт в "Инстаграме" и не стал давать никаких комментариев.
Разбирательство и последствия
Летом 2020 года кейс Сипре рассматривался в Дисциплинарном комитете Федерации ледовых видов спорта Франции. Вердикт организации многих удивил — по отношению к спортсмену решили не применять никаких санкций. Комитет принял такое решение по простой причине: ему не предоставили ни тех самых фотографий, ни тех самых сообщений, которые бы служили неопровержимыми доказательствами вины Сипре.
Фото © EPA / TASS / TATYANA ZENKOVICH
Параллельно в социальных сетях начали гулять версии о том, что 13-летняя жертва якобы сама выпрашивала у Моргана пикантные фото, причём не для себя, а для своего тренера-гея. Естественно, никаких пруфов тут тоже не было.
Однако, несмотря на то что вроде бы к Сипре больше не было никаких вопросов, в сентябре 2020 года он всё же завершил карьеру. А сейчас, кажется, становится понятно почему. Как и в случае с моментом огласки событий, он просто уже знал, что будет дальше. Ведь в декабре 2020 года, спустя три года после инцидента и год после его обнародования, Сипре официально выдвинули обвинения. Прокуратура Флориды (где всё и произошло) возбудила уголовное дело против фигуриста и выдала ордер на его арест. По статье о сексуальных домогательствах Моргану Сипре грозит до пяти лет лишения свободы.
Два фото — две загубленные карьеры
Чтобы осознать спортивный талант Сипре, достаточно взглянуть на его полку с трофеями:
- чемпион Европы (2019);
- бронзовый призёр чемпионата мира (2018);
- победитель финала Гран-при (2018);
- шестикратный чемпион Франции;
- двукратный победитель турнира серии "Челленджер" Autumn Classic International (2017 и 2018);
- бронзовый медалист зимней Универсиады (2015).
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Их пара с Джеймс действительно была одной из сильнейших в мире, однако из-за скандала карьеру пришлось завершить не только Моргану, но и Ванессе, которой искать нового партнёра в 33 года было уже просто бессмысленно. Однако, если бы не эта история, пара вполне могла бы дожить и до следующей Олимпиады, причём, вполне вероятно, с российским тренером.
Возможно, открою секрет, но перед этим сезоном они хотели тренироваться у меня. Поэтому я действительно хорошо знаю, что там происходило. Всё не совсем так, как преподносит пресса. Я не оправдываю Моргана, но в этой истории есть много важных нюансов и много смягчающих обстоятельств
Если говорить о загубленных карьерах, то, конечно, нельзя не вспомнить о самой жертве: её имя не называют, однако непонятно, сможет ли она действительно добраться до больших соревнований после этой истории. И отдельного внимания требует роль тренеров Сипре. Если Циммерман и Фонтана действительно давили на жертву, как пишет USA Today, то их, по идее, тоже необходимо привлечь к уголовному делу, однако пока об этом нет даже и речи. Тут остаётся только ждать развития событий. Возможно, дело Сипре подарит нам ещё не одну бомбу из новых обстоятельств.
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