Бежать некуда. Станет ли Джошуа биться по-мужски или включит режим Кличко?
Богатый на спортивные события последний месяц уходящего года порадует также и поклонников профессионального бокса.
Фото © PA Images / TASS
12 декабря на знаменитой арене стадиона "Уэмбли" в Лондоне действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1-0) поставит на кон все пояса в бою против претендента Кубрата Пулева (28-1-0).
31-летний Энтони Джошуа, так и не сумевший стать звездой для американского рынка, возвращается к более чем привычному и родному рингу в Великобритании. Джошуа — один из самых "домашних" боксёров на планете, который провёл аж 22 из 24 поединков на территории своей страны. Единственная вылазка в Мекку бокса — США — обернулась для Энтони полнейшим провалом: британскую звезду в июне прошлого года доселе неприметный Энди Руис попросту стёр в порошок, нокаутировав англичанина в седьмом раунде.
Выложились как смогли. Тайсон вернулся в ринг спустя 15 лет, а Рой Джонс составил ему достойную компаниюДолгожданный поединок года между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим благополучно отгремел этим утром в США.
В следующем своём выездном поединке, состоявшемся на этот раз в Саудовской Аравии год назад, Энтони проявил себя гораздо лучше, сумев частично оправдаться за сенсационное поражение. Но, надо признать, что тактика, которую избрал британец в рематче с Руисом, ещё больше разочаровала фанатов бокса за океаном. Джошуа откровенно избегал боя, аккуратно работал на очки и в целом проявил малодушие.
С Пулевым ЭйДжей должен был встретиться ещё в 2017 году в ранге освободителя тяжёлого веса от поднадоевшего всем Владимира Кличко. Но за две недели до поединка болгарин травмировался. Больничный Кубрата растянулся на год. По возвращении в ринг он провёл три успешных боя с соперниками класса "ноунейм", раз за разом подтверждая статус претендента № 1 и ожидая своей встречи с Джошуа.
Разобравшись в реванше с Руисом, Энтони готов был принять вызов болгарина в апреле 2020 года, но первая волна коронавируса внесла свои коррективы в спортивный календарь. И вот 12 декабря боксёры наконец-то встретятся друг с другом.
За прошедшие три года в жизни англичанина и болгарина многое изменилось. К примеру, Пулев стал почти ветераном, вплотную подойдя к отметке 40-летнего возраста, а Энтони лишился ореола непобедимости и, скорее всего, части своей уверенности. Крупный Энди Руис продемонстрировал блестящий мастер-класс, как надо побеждать такого "монстра". Данным пособием Кубрат воспользуется сполна, но, в отличие от мексиканца, у будущего соперника чемпиона с физическими кондициями полный порядок. Пулев атлетичнее, мощнее, быстрее и проворнее.
Намотать на Усик. Непобеждённый украинский боксёр продолжает покорять супертяжёлый весПредстоящий уик-энд станет настоящим подарком для любителей профессионального бокса. Помимо уже давно ожидаемого возвращения в ринг решившего заметно потяжелеть Мурата Гассиева зрителей ожидает поединок с участием злого гения Железного Осетина Александра Усика.
Энтони определённо будет гораздо сложнее, а самое главное — ему вряд ли удастся спрятаться за "велосипедом" а-ля Владимир Кличко… Болгарский боксёр выйдет драться в традициях старой школы. Джошуа сделает всё от себя зависящее, чтобы этого не произошло. Но бегать от толстенького Руиса — это не то же самое, что пытаться убежать от настоящего охотника в ринге…
Чтобы победить, ЭйДжею необходимо будет вспомнить абсолютно всё. И то, с чего начинал британец, и его первые профессиональные бои, и блестящую любительскую карьеру. Вспомнить время, когда Джошуа был сам голодным охотником, выставляющим своих соперников в роли обречённых жертв. Энтони просто необходимо поверить в себя, выйти в ринг и подраться. Каким бы ни был опасным и кровожадным Пулев, темнокожий хозяин ринга на порядок сильнее во всех аспектах. Главное — в это верить и принять справедливый, настоящий, джентльменский бой, а не пытаться бежать…
Бокс. Интересное по теме
Бежать некуда. Станет ли Джошуа биться по-мужски или включит режим Кличко?
вчера в 16:17
Выложились как смогли. Тайсон вернулся в ринг спустя 15 лет, а Рой Джонс составил ему достойную компанию
29 ноября, 09:16
"От Тайсона уже ничего не осталось". Знаменитые боксёры дали Лайфу прогноз на бой Майка с Роем Джонсом
27 ноября, 21:40
Выбор редакции
5 лет за пикантные фото. Как французский фигурист угробил свою карьеру
"Больше никаких оправданий". Холифилд вызвал на бой Тайсона, который более 20 лет назад откусил ему часть уха
Тигр из команды Забита и бельгиец с русскими корнями зажгли в США. В Bellator появились новые герои из России
Облезлое убожество. Петербуржцы недовольны главной ёлкой за 10 млн рублей
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"
Комментариев: 0