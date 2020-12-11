Бежать некуда. Станет ли Джошуа биться по-мужски или включит режим Кличко?

12 декабря на знаменитой арене стадиона "Уэмбли" в Лондоне действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1-0) поставит на кон все пояса в бою против претендента Кубрата Пулева (28-1-0).

31-летний Энтони Джошуа, так и не сумевший стать звездой для американского рынка, возвращается к более чем привычному и родному рингу в Великобритании. Джошуа — один из самых "домашних" боксёров на планете, который провёл аж 22 из 24 поединков на территории своей страны. Единственная вылазка в Мекку бокса — США — обернулась для Энтони полнейшим провалом: британскую звезду в июне прошлого года доселе неприметный Энди Руис попросту стёр в порошок, нокаутировав англичанина в седьмом раунде.

В следующем своём выездном поединке, состоявшемся на этот раз в Саудовской Аравии год назад, Энтони проявил себя гораздо лучше, сумев частично оправдаться за сенсационное поражение. Но, надо признать, что тактика, которую избрал британец в рематче с Руисом, ещё больше разочаровала фанатов бокса за океаном. Джошуа откровенно избегал боя, аккуратно работал на очки и в целом проявил малодушие.

С Пулевым ЭйДжей должен был встретиться ещё в 2017 году в ранге освободителя тяжёлого веса от поднадоевшего всем Владимира Кличко. Но за две недели до поединка болгарин травмировался. Больничный Кубрата растянулся на год. По возвращении в ринг он провёл три успешных боя с соперниками класса "ноунейм", раз за разом подтверждая статус претендента № 1 и ожидая своей встречи с Джошуа.

Разобравшись в реванше с Руисом, Энтони готов был принять вызов болгарина в апреле 2020 года, но первая волна коронавируса внесла свои коррективы в спортивный календарь. И вот 12 декабря боксёры наконец-то встретятся друг с другом.

За прошедшие три года в жизни англичанина и болгарина многое изменилось. К примеру, Пулев стал почти ветераном, вплотную подойдя к отметке 40-летнего возраста, а Энтони лишился ореола непобедимости и, скорее всего, части своей уверенности. Крупный Энди Руис продемонстрировал блестящий мастер-класс, как надо побеждать такого "монстра". Данным пособием Кубрат воспользуется сполна, но, в отличие от мексиканца, у будущего соперника чемпиона с физическими кондициями полный порядок. Пулев атлетичнее, мощнее, быстрее и проворнее.

Энтони определённо будет гораздо сложнее, а самое главное — ему вряд ли удастся спрятаться за "велосипедом" а-ля Владимир Кличко… Болгарский боксёр выйдет драться в традициях старой школы. Джошуа сделает всё от себя зависящее, чтобы этого не произошло. Но бегать от толстенького Руиса — это не то же самое, что пытаться убежать от настоящего охотника в ринге…

Чтобы победить, ЭйДжею необходимо будет вспомнить абсолютно всё. И то, с чего начинал британец, и его первые профессиональные бои, и блестящую любительскую карьеру. Вспомнить время, когда Джошуа был сам голодным охотником, выставляющим своих соперников в роли обречённых жертв. Энтони просто необходимо поверить в себя, выйти в ринг и подраться. Каким бы ни был опасным и кровожадным Пулев, темнокожий хозяин ринга на порядок сильнее во всех аспектах. Главное — в это верить и принять справедливый, настоящий, джентльменский бой, а не пытаться бежать…